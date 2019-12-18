ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşan ve yayınlandığı ilk günden bu zamana kadar oldukça yüksek reyting skorları elde eden Kuruluş Osman dizisinin çekimlerinin yapıldığı bölgeler seyirciler tarafından merak edilen konulardan biri haline geldi.

Kuruluş Osman Dizisi Nerede Çekiliyor?

Daha önceden TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Osman dizisinin devam dizisi olarak izleyicilerin beğenisine sunulan Kuruluş Osman, başarılı yayın hayatına devam ediyor. Dizinin yayınlanmaya başlamasından önce Diriliş Osman’da oldukça iyi bir performans gösteren başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan’ın yerine yeni başrol olarak Osman Bey’i canlandıracak Burak Özçivit’in yeterli performansı verip veremeyeceği konusunda şüpheler bulunuyordu. Ancak Dizi başladıktan sonra bu şüpheler yok oldu ve Burak Özçivit başarılı performansı ile göz doldurdu.

Çekimlerin yapıldığı bölgeler ile de beğeni toplayan Kuruluş Osman dizisinin setlerinin nerede kurulduğu da merakla araştırılıyor. Elde edilen bilgilere göre Kuruluş Osman dizisinde dönemin obaları, otağları ve şehirleri Beykoz’a bağlı olan Riva’da oluşturulmuş durumda.