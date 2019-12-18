ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşan ve yayınlandığı ilk günden bu zamana kadar oldukça yüksek reyting skorları elde eden Kuruluş Osman dizisinin çekimlerinin yapıldığı bölgeler seyirciler tarafından merak edilen konulardan biri haline geldi.
Kuruluş Osman Dizisi Nerede Çekiliyor?
Çekimlerin yapıldığı bölgeler ile de beğeni toplayan Kuruluş Osman dizisinin setlerinin nerede kurulduğu da merakla araştırılıyor. Elde edilen bilgilere göre Kuruluş Osman dizisinde dönemin obaları, otağları ve şehirleri Beykoz’a bağlı olan Riva’da oluşturulmuş durumda.
Son Güncelleme: 18.12.2019 03:24