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Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor? Kuruluş Osman dizisi İstanbul çekim mekanları

ATV ekranlarına gelen Kuruluş Osman dizisinin nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor? İşte, Kuruluş Osman dizisi İstanbul çekim mekanları...

04 Mart 2020 Çarşamba 21:01
Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor? Kuruluş Osman dizisi İstanbul çekim mekanları

Yeni sezonda en çok izlenen diziler arasına girmiş olan Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından şimdi Diriliş Osman adı ile de anılmakta olan Kuruluş Osman dizisinin çekildiği yer ve mekanlar merak konusu oldu. Dizide görüntülenen hanlar, hamamlar ve camiiler ile eski dönemin yapısını günümüze taşımaktadır. Peki, Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor? İşte, Kuruluş Osman dizisi İstanbul çekim mekanları...

Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor?

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin çekimleri İstanbul ilinin Anadolu Yakası'nda yer alan Beykoz ilçesine bağlı olan Riva'da ve platolarda çekilmektedir. Geçmişin dokusunu yansıtmaya çalışan bu çalışmada 1500 kişilik bir ekip ile yapılmaktadır. 

Beykoz ilçesinde yer alan Riva, tatil köyü olarakta bilinmektedir. Doğa ile iç içe olan Riva, günübirlik konaklamalarda da tercih edilen yerler arasında yer almaktadır.

Kuruluş Osman Kayı Obası nerede?

Kuruluş Osman Kayı Obası’nın kurulduğu yer Riva'dır. İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı olan ve Karadeniz kıyısında yer alan bir mahalledir. Riva, Çayağzı Deresi nedeni ile de "Çayağzı" olarak da bilinmeye devam etmektedir.

Son Güncelleme: 04.03.2020 21:01
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