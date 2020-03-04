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Kuruluş Osman Dumrul Alp kimdir? Gerçek tarihte Dumrul Alp var mı?

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm tanıtım fragmanını izleyen binlerce kişi ''Kuruluş Osman Dumrul Alp kimdir ve gerçek tarihte Dumrul Alp var mı?'' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Kuruluş Osman Dumrul Alp hakkında bilmeniz gerekenler.

04 Mart 2020 Çarşamba 15:43
Kuruluş Osman Dumrul Alp kimdir? Gerçek tarihte Dumrul Alp var mı?

Kuruluş Osman dizisinde Dumrul Alp karakterine Tolga Akkaya hayat veriyor. Dizinin bu hafta yayınlanan bölümünde görülen Dumrul Alp, hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Akkaya, 4 Mart günü yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisinde izleyicilerin karşısına çıkacak.

Kuruluş Osman Dumrul Alp kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde Dumrul Alp karakterine hayat veren Tolga Akkaya, kendine ait bir film şirketinde yöneticilik yapmaktadır. Osman Bey ile çok sayıda cenge katılacak Alplerden olan Dumrul Alp, Osman Bey amcası tarafından sürgüne gönderilmiştir. Samsa tarafından kendisine verilen sırları söylemediği için ihanete uğrayan Dumrul Alp’e bir ihanet de Samsa Alp’ten gelecektir.

Osman Bey, kendine güvenen ve amcasının oğluyla yeni bir yola girecektir. Dumrul Alp bu süreçte ona en yakın isimlerden birisi olacaktır.

Dumrul Alp tarihte var mı?

Dumrul Alp’in tarihte yaşayan değerli isimlerden olup olmadığı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Dizilerde senaryolar gereği oluşturulan karakterlerden bir tanesi olabileceği üzerinde duruluyor.

Dumrul Alp öldü mü, diziden ayrıldı mı?

Osman Bey’in yanında cenkten cenge koşması beklenen Dumrul Alp karakterine hayat veren Tolga Akkaya’nın diziden ne zaman ayrılacağı henüz belli değil. Ancak dizideki bu tarz oyuncular konuk oyuncu niteliği taşımadığından uzunca bir süre rol alması bekleniyor.

Son Güncelleme: 04.03.2020 15:43
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