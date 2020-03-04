Kuruluş Osman Dumrul ve Ayaz kimdir? Dumrul ve Ayaz gerçek tarihte var mı?

ATV ekranlarında Çarşamba günleri izleyicisi ile buluşan Kuruluş Osman dizisi ilgiyle izlenmeye devam ediyor. ATV’nin yüksek reytingli dizisinin kadrosuna yeni isimler eklendi. Diziye yeni eklenen isimler Dumrul ve Ayaz karakterleri ile Tolga Akkaya ve Atilla Güzel oldu. İzleyiciler, yeni gelen isimlerin kim olduklarını ve karakterlerin tarihte var olup olmadıklarını araştırmaya başladı.

Kuruluş Osman Dumrul kimdir?

Sevilerek izlenen Kuruluş Osman dizisine yeni isimler eklendi. Metin Güney’in yönetmenliğini yaptığı Kuruluş Osman dizisinin başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Özge Törer ve Alma Terziç gibi ünlü oyuncular yer alırken dizinin kadrosuna Dumrul rolüyle Tolga Akkaya ve Ayaz rolüyle Atilla Güzel dahil oldu. Her hafta sürpriz gelişmelerle izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizinin yeni bölümünde de heyecan dolu sahneler yer alacak.

Kuruluş Osman dizisinde Dumrul karakterine hayat verecek isim, Tolga Akkaya’dır. Almanya’da yaşayan oyuncu, aksiyon filmlerinde ön plana çıkmaktadır. Uzun yıllar farklı şehirlerde güvenlik görevlisi olarak çalışmıştır. Tolga Akkaya oyunculuğa oldukça meraklıdır ve birçok dizi ve filmde rol almış bir isimdir. Tolga Akkaya’nın kendisine ait bir film şirketinin yöneticisi olduğu bilinmektedir.

Kuruluş Osman dizisi Ayaz kimdir?

Sevilerek izlenen kuruluş Osman dizisinde Ayaz rolünü canlandıran isim Atilla Güzel’dir. 1984 yılında Konya’da dünyaya gelmiştir. Atilla Güzel 2008 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya kazanmıştır. 1.90 boyunda 110 kilo ağırlığında olan Atilla Güzel daha önce oyunculuk konusunda tecrübesi yoktur. Ancak fiziksel yapısından dolayı yapım şirketi tarafından diziye eklenmiştir.