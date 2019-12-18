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Kuruluş Osman Ertuğrul Bey diziye dönecek mi? Kuruluş Osman Ertuğrul ne zaman gelecek? Engin Altan Düzyatan diziye gelecek mi?

ATV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğinde seyirciyle buluşmaktadır. Dizide Ertuğrul Bey karakterinin ayrılmasından sonra seyircilerin merak ettiği “Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Bey karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan diziye dönecek mi? Diziye gelecek mi ve ne zaman gelecek? “ sorularının yanıtlarını sizler için araştırdık.

18 Aralık 2019 Çarşamba 23:22
Kuruluş Osman Ertuğrul Bey diziye dönecek mi? Kuruluş Osman Ertuğrul ne zaman gelecek? Engin Altan Düzyatan diziye gelecek mi?

ATV ekranlarında yayınlanan yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın yaptığı Kuruluş Osman dizisinden Ertuğrul Bey’i canlandıran Engin Altan Düzyatan’ın ayrılmasının ardından seyirciler Düzyatan’ın diziye geri dönüp dönmeyeceğini merak etmeye başladı.

Engin Altan Düzyatan’a diziye geri dönüp dönmeyeceği sorulunca "Şu an için öyle bir şey konuşmadık, haberimiz yok yani" şeklinde cevap verdi. "Diziye dönmek ister misiniz?" sorusu yöneltilince Düzyatan, "Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağ olsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum" dedi.

Ertuğrul Bey Nasıl Öldü ?

Ertuğrul Gazi, gerçekte 1281 yılında ve 93 yaşında Söğüt’te yaşamını kaybetti. Dizide Ertuğrul Gazi’nin Konya’da bulunduğu Dündar Bey tarafından söylenmişti. Ertuğrul Gazi’nin geri dönmesi durumunda dizide kimin hayat vereceği merak konusu olmuş durumda.

Son Güncelleme: 19.12.2019 00:02
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