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Kuruluş Osman Ertuğrul bey ne zaman gelecek? Ertuğrul Bey öldü mü, Kuruluş Osman dizisine katılacak mı?

Kuruluş Osman dizisinin başlamasıyla Ertuğrul Bey ne zaman gelecek, Ertuğrul Bey öldü mü, Kuruluş Osman dizisine katılacak mı gibi sorular gündeme geldi. Ertuğrul Bey’in Kuruluş Osman dizisine ilerleyen bölümlerde dahil olması bekleniyor.

26 Aralık 2019 Perşembe 19:31
Kuruluş Osman Ertuğrul bey ne zaman gelecek? Ertuğrul Bey öldü mü, Kuruluş Osman dizisine katılacak mı?

Kuruluş Osman dizisi yayınlandığı günden itibaren yüksek bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Kuruluş Osman dizisine Ertuğrul Bey’in gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Kuruluş Osman Ertuğrul Bey Ne Zaman Gelecek?

Kuruluş Osman dizisine Ertuğrul Bey’in ne zaman geleceğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Senaryo gereği şu anda Konya’da olan Ertuğrul Bey’in diziye hangi bölümde geleceği merak ediliyor. Ertuğrul Bey’in Kuruluş Osman dizisinin ilerleyen bölümlerinde diziye dahil olması bekleniyor.

Kuruluş Osman Ertuğrul Bey’i Kim Canlandıracak?

Kuruluş Osman dizisine Ertuğrul Bey gelirse bu karakteri kimin canlandıracağı henüz belli olmadı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey’i canlandıran Engin Altan Düzyatan kendisine yöneltilen bir soruya, Kuruluş Osman dizisiyle şu ana kadar bir görüşmesinin olmadığını yönünde yanıt vermişti.

Kuruluş Osman Dizisinde Ertuğrul Bey Nerede ve Neden Yok?

Kuruluş Osman dizinin yeni bölümlerinde gelmesi beklenen Ertuğrul Gazi’nin senaryoya göre Konya’da olması gerekiyor. Ertuğrul Bey karakterine hangi oyuncunun hayat vereceği ise henüz netlik kazanmadı.

Son Güncelleme: 26.12.2019 19:31
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