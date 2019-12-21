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Kuruluş Osman Ertuğrul Gazi Obaya ne zaman dönecek? Engin Altan Düzyatan diziye katılacak mı?

ATV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Kuruluş Osman’dan Ertuğrul Bey karakterinin ayrılmasından sonra seyirciler yerine birinin gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. İzleyiciler “Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Bey obaya ne zaman dönecek, Ertuğrul Bey karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan diziye katılacak mı? “ sorularını araştırmaya başladı. Sorunların yanıtlarını sizler için araştırdık.

21 Aralık 2019 Cumartesi 00:34
Kuruluş Osman Ertuğrul Gazi Obaya ne zaman dönecek? Engin Altan Düzyatan diziye katılacak mı?

Önceden TRT 1ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizinin devamı niteliğinde karşımıza çıkan dizi Osmanlı devletinin kurucularından olan Osman Bey’in hayatını konu alıyor. Dizinin yapımcılığını Bozdağ Film üstlenirken yönetmenliğini ise Metin Günday üstleniyor.

Dizide Osman Bey karakterini Burak Özçivit canlandırıyor. Dizide Ertuğrul Gazi’nin obaya dönüp dönmeyeceğini merak eden seyirciler, Diriliş Ertuğrul’da olduğu gibi Kuruluş Osman’da da Ertuğrul Bey’i Engin Altan Düzyatan’ın canlandırıp canlandırmayacağını merak ediyor.

Dizide Selcan Hatun’un Konya’dan obaya dönüş yapması üzerine Ertuğrul Bey’in de Konya da olduğunu düşünerek obaya dönmesi bekleniyor.

Henüz diziye dönüp dönmeyeceği belli olmayan Engin Altan Düzyatan’ın Ertuğrul Bey karakteriyle diziye bomba gibi bir dönüş yapması bekleniyor.

Ertuğrul Bey’i canlandıracak kişinin belli olması durumunda sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Son Güncelleme: 21.12.2019 00:34
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