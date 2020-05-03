Kuruluş Osman Komutan Böke kimdir? Gerçek adı nedir? Atılgan Gümüş hakkında bilgiler

Atv ekranlarında Çarşamba günleri izleyicilerle buluşan Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman’a yeni gelen karakterlerden birisi Komutan Böke olmuştur. Kuruluş Osman dizisinde yeni bölümüyle heyecanlandıran dizide Komutan Böke karakteri ismi en fazla duyulan karakterler arasında yer alacak.

Kuruluş Osman Komutan Böke’nin rol aldığı yapımlar

Komutan Böke karakterine hayat verecek isim Atılgan Gümüş’tür. 1976 Temmuz ayında Hatay’da dünyaya gelen Gümüş, Dağ 2 filminde rol almıştır. İlk kez Yedi Numara dizisiyle kameraların karşısına geçen Gümüş; Bıçak Sırtı, Yalancı Romantik ve Beni Böyle Sev yapımlarında da rol aldı.

Atılgan Gümüş dizi ve filmleri

Dağ II (Mustafa) – 2016

Kırgın Çiçekler – 2016

Birleşen Gönüller (Yunus) – 2014

Beni Böyle Sev (Kerem) – 2013

Papatyam (Erdem) – 2009 / 2011

Yalancı Romantik (Necmi) – 2008 / 2009

Bıçak Sırtı (Emin) – 2005

Yedi Numara (Kunter) – 2000

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