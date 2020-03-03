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Kuruluş Osman Mankurt nedir? Mankurt ne anlama geliyor, ne demek?

Kuruluş Osman dizisinde kullanılan Mankurt nedir, Mankurt ne anlama geliyor ve ne demek sorularının yanıtını içeriğimizde derledik. İşte Konuralp'in telaffuz ettiği ''Mankurt'' kelime anlamı.

03 Mart 2020 Salı 20:58
Kuruluş Osman Mankurt nedir? Mankurt ne anlama geliyor, ne demek?

Atv ekranlarının fenomen yapımı Kuruluş Osman nefesleri kesmeye devam ediyor. Dizinin son bölümünde Osman Bey Alpleri içerisinde Konuralp kardeşini bulur. Moğolların arasında bulunan Balgay’ın adamı Moğol komutanı Kongar’ın Konuralp’in kardeşi olduğu öğrenilir. Konuralp, kardeşine mankurtsun deyince izleyiciler Mankurt’un kelime anlamını araştırmaya başladı.

Mankurt ne demektir?

Mankurt, mankafa ile aynı anlama gelmektedir. Türk, Altay ve Kırgız efsanelerine göre bilinçsiz köle olarak ifade edilen Mankurt haline getirilmek istenen kişinin başı kazanır, başına ıslak deve derisi sarılır ve elleri kolları bağlı olarak güneş altında bırakılır. Deve deriş kurudukça gerilir ve deri mengene gibi sıkıp inanılmaz acılar verip kişinin aklını yitirmesine sebep olur. Böylelikle kişi istenen her şeyi sorgusuz sualsiz yapan bir köleye yani mankurta dönüşür.  

Mankurtizm

Cengiz Aytmatov’un ‘’Gül Olur Asra Bedel’’ isimli eseri Batı dili ve Türk lehçelerine çevrilip yaygınlaşmaktayken ‘’Mankurt’’ kavramı da literatüre girmiştir. Fransa’da V. Lackhine’in ‘’yılın kitabı’’ olarak gösterdiği ‘’Gün Olur Asra Bedel’’ eserinden yapılan iktibas ile ‘’Mankurtizm’’ sosyal kimlik değiştirme ve öz köküne yabancılaşma temalarını karşılayan bir terimdir.

İnsan nasıl mankurt olur?

Eski Türk, Kazak ve Kırgız destanlarından öğrenilen bilgi ve Orta Asya mitlerine göre ‘’Mankurt’’ dönemin Orta Asya halkları içerisinde bir işkence ve zihin kontrol yöntemi idi. Bir insan mankurt yapılmak istendiğinde o kişinin kafası kazınır ve kafasını devenin boyun derisi iyice gerdirilmek suretiyle geçirilir.

Sııcak etkisiyle deve derisi büzülüp kafaya iyice yapışır. Deve derisinin kafa derisiyle bütünleşmesiyle kazınan saçlar uzamaya başlar. Deri kafaya o kadar yapışır ki zaten sert olan deve derisi uzayan saçın deriyi delip uzamasına izin vermez. Bu sebeple saçlar vücudun dışına değil kafanın içine doğru uyar.

Son Güncelleme: 03.03.2020 20:58
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