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Kuruluş Osman Prenses Adelfa kimdir? Hazal Adıyaman nereli ve kaç yaşında?

ATV ekranlarında yayınlanan ve reytinglerde her hafta en üst sıralarda yer alan Kuruluş Osman dizisindeki Prenses Adelfa karakteri hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Kuruluş Osman dizisindeki Prenses Adelfa kimdir? Hazal Adıyaman nereli ve kaç yaşında? İşte oyuncu ile ilgili tüm ayrıntılar…

29 Nisan 2020 Çarşamba 15:57
Kuruluş Osman Prenses Adelfa kimdir? Hazal Adıyaman nereli ve kaç yaşında?

ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyicileri her yeni bölümü ile büyülemeye devam eden Kuruluş Osman dizisine yeni karakterler katılmaya devam ediyor. Son olarak 18. bölümü ile yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Prenses Adelfa karakteri dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Dizinin izleyicileri ise bu karakter ile ilgili araştırmalarına başladılar.

Osman Bey’e Aksaçlılar tarafından verilen görev neticesinde Prenses Adelfa’yı kurtardı ve Kayı Obası’na getirdi. Bu gelişme ile beraber Prenses Adelfa’nın dizide önemli bir yeri olacağı düşünüldü.

Zengin oyuncu kadrosu ile her yeni bölümünde yeni reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde Prenses Adelfa bir konuk oyuncu olarak karşımıza çıkacak. Moğol valisi ile Bizanslı prensesin evlendirilmesi için iki hükümdar harekete geçmişken Osman Bey bu evliliğe engel olmak için Adelfa’yı Kayı Obası’na getirmiştir. Moğollar ile Bizansların bu evlilik ile barış haline girmesi Türklerin büyük zarar görmesine neden olacaktır.

Bizanslı Prenses Adelfa Kimdir?

Aksakallılardan oldukça önemli bir görev alan Osman Bey Bizans Prensesi Adelfa’nın Moğol valisi Geyhatu ile evlenmesine engel olacaktır. Güzel prenses Adelfa’nın aklını çelmeye çalışacak olan Osman Bey yakışıklılığını ve karizmasını kullanarak Adelfa’nın bu evlilikten vazgeçmesini sağlayacaktır.

Dizide Prenses Adelfa karakterini Hazal Adıyaman canlandırmaktadır. Hazal Adıyaman 1994 senesinde doğmuştur. Marmara Üniversitesi Fizik Bölümünden mezun olan güzel oyuncu, oyunculuk alanındaki özel ilgisinin üzerine giderek eğitimler almıştır. Daha önceden Muhteşem Yüzyıl, Aşkın Bedeli, Hanım Köylü, Kiraz Mevsimi ve Bir Yusuf Masalı dizilerinde yer alan Adıyaman pek çok markanın reklam filminde de yüzünü göstermiştir. Güzel oyuncu son olarak Kuruluş Osman dizisinde Adelfa karakteri ile konuk oyuncu olarak yer alacaktır.

 

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Son Güncelleme: 29.04.2020 16:23
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