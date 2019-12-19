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Kuruluş Osman Sevdayı Muhammed ilahisi

ATV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman’ın son bölümünde çalan ilahi izleyiciler tarafından büyük beğeni kazandı. İşte Kuruluş Osman dizisinde çalan Sevdayı Muhammed ilahisi hakkındaki ayrıntılar ve ilahinin sözleri…

19 Aralık 2019 Perşembe 20:39
Kuruluş Osman Sevdayı Muhammed ilahisi

ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisi reytingleri kasıp kavurmaya devam ediyor. Son olarak Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan son bölümünde çalan ilahi bölümü izleyen herkes tarafından büyük bir beğeni topladı.

Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan son bölümünde çalan ilahinin isminin Sevdayı Muhammed olduğu görüldü. İzleyiciler dizide çalan ilahi hakkında araştırma yapmaya başladılar.

Kuruluş Osman dizisinin 5. Bölümünde Bamsı’nın sofrasında ilahi okundu. Sevdayı Muhammed ilahisinin sözleri intenet ortamında araştırılmaya başlandı. Aşağıdaki kısımda Kuruluş Osman dizisinin 5. Bölümünde çalan Sevdayı Muhammed ilahisinin sözleri yer almaktadır.

Başım getüşüb na’ra-ı sevda-yı Muhammed

Men anı üçün kuyıda şeyda-yı Muhammed

Kim ümmetidür hamd ü sena tınmayın aytur

Peka, Sameda kıl meni rüsva-yı Muhammed

Könglümge salıb ışk-ı muhabbetni İlahi

Kılgıl meni sen aşık-ı yekta-ı Muhammed

Başım getüşüb na’ra-ı sevda-yı Muhammed

Men anı üçün kuyıda şeyda-yı Muhammed

Manende-i Mecnun keçürüb iki cehandın

Divane kılıb, kıl meni resva-yı Muhammed

Daim gam-ı ümmet yedi-yu yemedi ni’met

Kerametidür sen, kanı gamha-ı Muhammed

Başım getüşüb na’ra-ı sevda-yı Muhammed

Men anı üçün kuyıda şeyda-yı Muhammed

Ümmet günahını tileb ol Şâh-ı şahenşah

Ol ruz-ı ceza yok bizde perva-yı Muhammed

Men örgileyin huş keremingdin seni, Allah

Bir katre katurgıl menge derya-yı Muhammed

Başım getüşüb na’ra-ı sevda-yı Muhammed

Men anı üçün kuyıda şeyda-yı Muhammed

Ruy-ı siyahing sür kadem-i Pir-i muğanga

Lutf etse berür dide-yi bina-yı Muhammed

Miskin Yesevi arzu-yı ravza-yı Hazret

Bolgay mu müyesser hak-i kef-i pa-yı Muhammed

Başım getüşüb na’ra-ı sevda-yı Muhammed

Men anı üçün kuyıda şeyda-yı Muhammed

Allah gönlüğme Muhammed aşkı sal

Beni eyle tek muhammed aşığı

Başıma düştü Muhammed Sevdası

Ben onun için muhammed tutkunuyum

Mecnun gibi beni geçirip

divane eyleyip beni Muhammed için

Daima gam yedi, nimet yemedi

Muhammed'in gamının kerametisin sen

Başıma düştü Muhammed Sevdası

Ben onun için muhammed tutkunuyum

O ceza günü bizde Muhammed'den dolayı perva yok

 

Son Güncelleme: 19.12.2019 20:39
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