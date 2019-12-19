Kuruluş Osman Sevdayı Muhammed ilahisi

ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisi reytingleri kasıp kavurmaya devam ediyor. Son olarak Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan son bölümünde çalan ilahi bölümü izleyen herkes tarafından büyük bir beğeni topladı.
Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan son bölümünde çalan ilahinin isminin Sevdayı Muhammed olduğu görüldü. İzleyiciler dizide çalan ilahi hakkında araştırma yapmaya başladılar.
Kuruluş Osman dizisinin 5. Bölümünde Bamsı’nın sofrasında ilahi okundu. Sevdayı Muhammed ilahisinin sözleri intenet ortamında araştırılmaya başlandı. Aşağıdaki kısımda Kuruluş Osman dizisinin 5. Bölümünde çalan Sevdayı Muhammed ilahisinin sözleri yer almaktadır.
Başım getüşüb na’ra-ı sevda-yı Muhammed
Men anı üçün kuyıda şeyda-yı Muhammed
Kim ümmetidür hamd ü sena tınmayın aytur
Peka, Sameda kıl meni rüsva-yı Muhammed
Könglümge salıb ışk-ı muhabbetni İlahi
Kılgıl meni sen aşık-ı yekta-ı Muhammed
Başım getüşüb na’ra-ı sevda-yı Muhammed
Men anı üçün kuyıda şeyda-yı Muhammed
Manende-i Mecnun keçürüb iki cehandın
Divane kılıb, kıl meni resva-yı Muhammed
Daim gam-ı ümmet yedi-yu yemedi ni’met
Kerametidür sen, kanı gamha-ı Muhammed
Başım getüşüb na’ra-ı sevda-yı Muhammed
Men anı üçün kuyıda şeyda-yı Muhammed
Ümmet günahını tileb ol Şâh-ı şahenşah
Ol ruz-ı ceza yok bizde perva-yı Muhammed
Men örgileyin huş keremingdin seni, Allah
Başım getüşüb na’ra-ı sevda-yı Muhammed
Men anı üçün kuyıda şeyda-yı Muhammed
Ruy-ı siyahing sür kadem-i Pir-i muğanga
Lutf etse berür dide-yi bina-yı Muhammed
Miskin Yesevi arzu-yı ravza-yı Hazret
Bolgay mu müyesser hak-i kef-i pa-yı Muhammed
Başım getüşüb na’ra-ı sevda-yı Muhammed
Men anı üçün kuyıda şeyda-yı Muhammed
Allah gönlüğme Muhammed aşkı sal
Beni eyle tek muhammed aşığı
Başıma düştü Muhammed Sevdası
Ben onun için muhammed tutkunuyum
Mecnun gibi beni geçirip
divane eyleyip beni Muhammed için
Daima gam yedi, nimet yemedi
Muhammed'in gamının kerametisin sen
Başıma düştü Muhammed Sevdası
Ben onun için muhammed tutkunuyum
O ceza günü bizde Muhammed'den dolayı perva yok