İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111177
ALTIN
282.139
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7271
EURO
6.5768

Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok? 1 Ocak Kuruluş Osman var mı, yok mu? ATV Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dizinin 1 Ocak Çarşamba günü yeni bölümü yayınlanmayacak. İzleyiciler, Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok, 1 Ocak Kuruluş Osman var mı, yok mu, ATV Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sorularını sormadan önce bu soruların cevapları haberimizde…

21 Aralık 2019 Cumartesi 00:46
Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok? 1 Ocak Kuruluş Osman var mı, yok mu? ATV Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV ekranlarında bu sezon seyircisi ile buluşan Kuruluş Osman dizisi heyecan dolu bölümleriyle izleyiciyi ekranlara kilitliyor.  Burak Özçivit’in başrolde oynadığı Osmanlı Döneminin başlangıç yıllarını konu alan dizinin yeni bölümü 1 Ocak Çarşamba günü yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümünün yeni yılın ilk gününe denk gelmesiyle birlikte izleyiciler Kuruluş Osman 1 Ocak Çarşamba yayınlanacak mı diye düşünmeye başladı.

kuruluş osman ile ilgili görsel sonucu

Kuruluş Osman dizisinin 1 Ocak 2020 akşamında yayınlanmayacağı düşünülüyor. Bunun sebebi ise diziler ve programlar her yılın başlarında reklam anlaşmaları yapıyor. Ve bu reklam anlaşmaları 1 veya 2 hafta gibi bir zamanı kaplıyor.  Reklam anlaşması yapılmadan diziler yayınlandığı takdirde zarar ediyor. Bu sebepten dolayı diziler Ocak ayının ilk başlarında sezona kısa süreli bir ara veriyor. Kuruluş Osman dizisinin de sezona ara vereceği ve aradan sonra kaldığı yerden devam edeceği konuşuluyor. Atv ekranlarında 6 bölümü yayınlanan ve reytinglerde yüksek sonuçlar elde eden Kuruluş Osman dizisinin 1 Ocak Çarşamba günü, daha önce yayınlandığı tüm bölümlerin özeti niteliğinde özel bir bölümünün yayınlanacağı düşünülüyor.

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü 8 Ocak Çarşamba akşamı izleyicisi ile buluşacak. Kuruluş Osman ve diğer diziler sezon arasının ardından sonraki hafta yeni bölümleri ile karşınızda olacak.

kuruluş osman ile ilgili görsel sonucu

Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman dizisi son bölümünde Osman Edebalı’nın kızı Bala Hatun’u Yannis’in elinden kurtarmayı başardı. Ama Yannis’in onlara kötü bir oyunu vardır. Yannis, Bala Hatun’u zehirlenmiştir ve bu zehrin ilacı ise yine Yannis’in elindedir. Osman, Dündar Bey’in oğlu Batur’u bıçakladığı için cezalandırılır ve kafesli çadıra atılır. Buradan kaçınca Dündar Bey ile ilk karşılaşması nasıl olacaktır?

Bu yüzleşme nelere sebep olacak? Kuruluş Osman dizisinde diğer taraftan Edebalı kızına kavuşmuştur fakat onun sağlığı için elinden bir şey gelmez. Osman, Yannis’in elinden panzehiri alarak Bala Hatun’u kurtarabilecek mi? Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun kurtulacak mı? Onu kurtaran kahraman isim Osman mı olacak?  Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde tüm bu soruların cevabı olacaktır.

Son Güncelleme: 01.01.2019 00:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yedinci Koğuştaki Mucize film müzikleri albümü yayınlandı!
Yedinci Koğuştaki Mucize film müzikleri albümü yayınlandı!
Çocuk dizisi Hasan’ın babası kimdir? Hasan'ın babası yaşıyor mu?
Çocuk dizisi Hasan’ın babası kimdir? Hasan'ın babası yaşıyor mu?
Metin Hara Ayşe Akın ile aşk mı yaşıyor? Bebek’te el ele görüldüler
Metin Hara Ayşe Akın ile aşk mı yaşıyor? Bebek’te el ele görüldüler
Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jurisinden MasterChef performansı
Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jurisinden MasterChef performansı
Çukur dizisine neden ceza kesildi? RTÜK'ten Çukur dizisine ceza yağdı!
Çukur dizisine neden ceza kesildi? RTÜK'ten Çukur dizisine ceza yağdı!
Halk TV yeni Genel Yayın Yönetmeni kim oldu? Halk Tv yeni genel yayın yönetmeni belli oldu
Halk TV yeni Genel Yayın Yönetmeni kim oldu? Halk Tv yeni genel yayın yönetmeni belli oldu

Popüler Haberler

3’te 3 Tarih yarışması Prof. Dr. Tufan Gündüz kimdir? Prof. Dr. Tufan Gündüz hakkında bilgiler
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanı
Birgül Baltacı nerede kim kaçırdı? Gerçeğin Peşinde Birgül Baltacı olayı ne?
Aleyna Tilki Geberiyorum yorumu ile hayran bıraktı
Steam kış indirimi ile fiyatlar yarı yarıya düştü! Steam büyük kış indirimleri başladı!
Nöbetçi noter sorgulama: 21 Aralık 2019 hangi noterler nöbetçi?
2020 lüks inşaat maliyetleri belli oldu! İşte 2020 lüks inşaat maliyetleri
2020 Seat Leon tanıtım tarihi belli oldu
2020 İnşaat maliyetleri ne kadar oldu? 2020 Bina normal inşaat maliyet bedelleri
Lucifer 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer yeni sezon kaç bölüm olacak?
Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 19 Aralık EYS konukları açıklandı!
Gelir testi sonuçlarına nasıl, nereden itiraz edili? Gelir testi itiraz süreci
Hafta sonu nöbetçi noter sorgulama 21 - 22 Aralık İllere göre nöbetçi noter adres bilgisi
Gelir testi sonucu ne zaman, kaç günde belli olur? Gelir testi sonuç sorgulama ve öğrenme
Afili Aşk dizisi dizisi ne zaman başlıyor? Afili Aşk hangi gün ve hangi kanalda
Survivor gönüllüler başvurusu nasıl yapılır? 2020 Survivor gönüllüler başvuru şartları ve adresi
TRT Tutunamayanlar dizi konusu nedir?
Ozan Güven kimdir? Ozan Güven hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Kanalların yayın akışları 21 Aralık Cumartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Nöbetçi Noterler 21 - 22 Aralık 2019
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ne zaman başlıyor? Tv8 Doğduğun Ev Kaderindir yayın günü belli oldu!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.