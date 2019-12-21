Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok? 1 Ocak Kuruluş Osman var mı, yok mu? ATV Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV ekranlarında bu sezon seyircisi ile buluşan Kuruluş Osman dizisi heyecan dolu bölümleriyle izleyiciyi ekranlara kilitliyor. Burak Özçivit’in başrolde oynadığı Osmanlı Döneminin başlangıç yıllarını konu alan dizinin yeni bölümü 1 Ocak Çarşamba günü yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümünün yeni yılın ilk gününe denk gelmesiyle birlikte izleyiciler Kuruluş Osman 1 Ocak Çarşamba yayınlanacak mı diye düşünmeye başladı.

Kuruluş Osman dizisinin 1 Ocak 2020 akşamında yayınlanmayacağı düşünülüyor. Bunun sebebi ise diziler ve programlar her yılın başlarında reklam anlaşmaları yapıyor. Ve bu reklam anlaşmaları 1 veya 2 hafta gibi bir zamanı kaplıyor. Reklam anlaşması yapılmadan diziler yayınlandığı takdirde zarar ediyor. Bu sebepten dolayı diziler Ocak ayının ilk başlarında sezona kısa süreli bir ara veriyor. Kuruluş Osman dizisinin de sezona ara vereceği ve aradan sonra kaldığı yerden devam edeceği konuşuluyor. Atv ekranlarında 6 bölümü yayınlanan ve reytinglerde yüksek sonuçlar elde eden Kuruluş Osman dizisinin 1 Ocak Çarşamba günü, daha önce yayınlandığı tüm bölümlerin özeti niteliğinde özel bir bölümünün yayınlanacağı düşünülüyor.

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü 8 Ocak Çarşamba akşamı izleyicisi ile buluşacak. Kuruluş Osman ve diğer diziler sezon arasının ardından sonraki hafta yeni bölümleri ile karşınızda olacak.

Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman dizisi son bölümünde Osman Edebalı’nın kızı Bala Hatun’u Yannis’in elinden kurtarmayı başardı. Ama Yannis’in onlara kötü bir oyunu vardır. Yannis, Bala Hatun’u zehirlenmiştir ve bu zehrin ilacı ise yine Yannis’in elindedir. Osman, Dündar Bey’in oğlu Batur’u bıçakladığı için cezalandırılır ve kafesli çadıra atılır. Buradan kaçınca Dündar Bey ile ilk karşılaşması nasıl olacaktır?

Bu yüzleşme nelere sebep olacak? Kuruluş Osman dizisinde diğer taraftan Edebalı kızına kavuşmuştur fakat onun sağlığı için elinden bir şey gelmez. Osman, Yannis’in elinden panzehiri alarak Bala Hatun’u kurtarabilecek mi? Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun kurtulacak mı? Onu kurtaran kahraman isim Osman mı olacak? Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde tüm bu soruların cevabı olacaktır.