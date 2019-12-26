Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok? Kuruluş Osman 7. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Çekileceği haberi paylaşıldıktan hemen sonrasında en fazla beklenen dizilerden birisi olan ve Diriliş Ertuğrul dizinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisinin 7. Bölümünün yayınlanmayacağı haberi dizi hayranlarını bir hayli üzdü.

İlk bölümü itibari ile izleyicileri ekran başına kilitleyen ve ciddi bir maliyetle çekilen dizi Kuruluş Osman’ın 7. Bölümünün neden yayınlanmayacağı merak ediliyor.

Kuruluş Osman yılbaşında yok mu?

Yapılan açıklama ile 1 Ocak tarihinde Kuruluş Osman dizinin yayınlanmayacağı belirtildi. Dizinin 7. Bölümü çekilmiş ve hazırlanmış olsa da yapımcıların aldığı karar ile yeni bölüm 7 Ocak tarihinde yayınlanacak. ATV’de dizinin iptal edilmesinden dolayı yılbaşı programı yapacağını duyurdu. Ayrıca yine yılbaşında Kuruluş Osman özel bölüm yayınlanacağı duyuruldu.

Kuruluş Osman Özel Bölüm nedir?

Ülkemizde resmi tatillerde bazı kanallarda dizilerin özel bölümleri yayınlanmaktadır. Özel bölümler kısaca yayınlanan dizinin o güne kadar tüm bölümlerinin önemli kesitlerinin olduğu bir bölüm niteliğindedir. Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak olsa da bazı bölümleri kaçıran vatandaşlar için özel bölümler tekrar niteliğinde olacağı için heyecanlar arttı.

Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Yılbaşı gecesi iptal edilen bölüm sonrasında dizinin bir hafta daha sarkacağı belirtilmişti. Buna göre Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü olan 7. Bölüm 8 Ocak tarihinde izleyici ile buluşacak.