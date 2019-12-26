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Kuzey Yıldızı dizisi yeni bölüm neden yok? 4 Ocak ve 11 Ocak'ta kuzey yıldızı neden yayınlanmıyor? Kuzey yıldızı yeni bölüm ne zaman?

Show TV ekranlarının sevilen Kuzey Yıldızı dizisi yeni bölüm neden yok, 4 Ocak ve 11 Ocak'ta Kuzey Yıldızı neden yayınlamıyor ve Kuzey Yıldızı yeni bölüm sorularının yanıtı ortaya çıktı. Çekimleri Ordu'da yapılan dizi bir süre yeni bölümüyle ekranlarda olamayacak.

26 Aralık 2019 Perşembe 13:20
Kuzey Yıldızı dizisi yeni bölüm neden yok? 4 Ocak ve 11 Ocak'ta kuzey yıldızı neden yayınlanmıyor? Kuzey yıldızı yeni bölüm ne zaman?

Cumartesi günleri Show TV ekranlarında sevenleriyle buluşan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi, yayın hayatına başladığı ilk andan itibaren reytinglerde önemli başarılara imza atmayı başardı. Çekimler Ordu’da yapılan ve yörenin şivesini başarılı bir şekilde yansıtan dizi, izleyicilerine eğlenceli anlar yaşatmayı başarıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 4-11 Ocak var mı yok mu?

Nefes kesen bir aşk hikayesini anlatan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin her yeni bölümü izleyiciler tarafından iple çekiliyor. Ancak dizinin yeni bölümünün yayınlanmayacağı iddiası sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman?

Fenomen dizi Cumartesi günü ritüeli haline gelmeyi başardı. Kuzey ve Yıldız’ın destansı aşk hikayesinin anlatıldığı dizi bu hafta ekranlarda olmayacak. Yeni yılın ilk haftalarında diziler, reklam anlaşmaları gerekçesiyle tatile girmektedir. İzleyiciler, Ocak ayının ortası itibariyle dizinin yeni bölümünü izleyebilecek.

Son Güncelleme: 26.12.2019 13:20
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