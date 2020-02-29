Kuzey Yıldızı var mı yok mu? 29 Şubat Kuzey Yıldızı neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

İlk bölümü 14 Eylül 2019 tarihinde çekilen, Süreç Film imzalı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yönetmeliğini ve senaryosunu Ersoy Güler üstlenmiştir. Ordu’nun eşsiz doğasında çekilen dizinin başrollerinde ise İsmail Demirci, Aslıhan Güner, Toygan Avanoğlu ve Zeynep Kankonde gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizi her hafta Cumartesi akşamları Show TV ekranlarında yayınlanmaktaydı.

29 Şubat 2020 Kuzey Yıldızı Var mı Yok mu?

Cumartesi akşamları Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 29 Şubat 2020 akşamı ekranlara gelmeyecek. Yayınlanan son bölümünün ardından izleyiciler merakla bu hafta ki yeni bölümü beklemekteydi. Bu akşam Show TV ekranlarını açan izleyiciler Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yayınlanmadığını görünce oldukça şaşıracaklar. Diziyi açmadan önce bu haberimizi okuyanlar ise dizinin neden yayınlanmadığını öğrenmiş olacak.

29 Şubat Cumartesi Kuzey Yıldızı Neden Yok?

Dizinin yayınlanmadığını öğrenen izleyiciler neden yayınlanmadığını merak etmektedir. Perşembe akşamı Suriye’nin İdlip bölgesinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu hayatını kaybeden 34 şehidimiz nedeni ile Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi bu hafta ekranlara gelmeyecek. Bu hafta hemen hemen tüm kanallar şehitlerimiz nedeni ile dizi, film ve eğlence içerikli programları yayınlamama kararı aldı. Bu yüzden Kuzey Yıldızı dizisi 29 Şubat 2020 tarihinde ekranlara gelmeyecek.

4 Ocak’da Yayınlanmayan Kuzey Yıldızı Yeni Bölüm ne Zaman?

11 Ocak Cumartesi Kuzey Yıldızı Yayınlanacak mı?

Kuzey Yıldızı yayınlanan ilk bölümünden bu yana oldukça sevilen ve takip edilen bir dizi haline geldi. 4 Ocak 2020 Cumartesi günü dizinin yeni bölümünün ekranlara gelmemesi birçok izleyiciyi üzdü. Hatta bazı izleyiciler kanalı arayarak bunun nedenini öğrenmek istedi. Kanal ise yapmış olduğu açıklamada tüm diziler için 2 hafta gibi bir süre ara verdiklerini, dizilerin bu 2 haftalık ara sonrasında kaldıkları yerden devam edeceklerini açıkladı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi izleyicileri ise buna karşı çıktıklarını belirtince Show TV dizinin gidişatını ve reytinglerini kötü etkilememek adına bu 2 haftalık arayı 1 haftaya düşürdüğünü duyurdu. Yani 4 Ocak 2020 Cumartesi akşamı ekranlara gelmeyecek olan Kuzey yıldızı dizisi 11 Ocak Cumartesi akşamı izleyicisi ile yeniden buluşacak.

Sevilen dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yılbaşı nedeni ile 2 haftalık bir tatile gitmişti. Fakat dizinin izleyicilerinin ısrarı ve iyi giden reyting oranları sonucunda Show TV bünyesinde yayınlanan iki dizi için bu kararında bir esneklik sağladı, Çukur ve Kuzey Yıldızı dizileri için bu arayı 1 haftaya düşürdü. Dizi severler 4 Ocak Cumartesi akşamı izleyemedikleri Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümünü 11 Ocak Cumartesi akşam saatler 20.00’ı gösterdiğinde keyif ile izleyebilecek.

Kuzey Yıldızı Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Yayınlandığı günden bugüne geniş kitlelere ve yüksek reyting oranlarına sahip olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi, kanalların sözleşmelerini yenilediği 2 haftalık bir tatil nedeni ile yeni bölümlerine ara vermişti. İzleyici kitlesi tarafından oldukça sevilen ve her hafta heyecanla izlenen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yoğun talep üzerine sadece 1 hafta ara verilmeye karar verildi. 4 Ocak Cumartesi akşamı ekranlara gelmeyen dizinin yeni bölümünün 11 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanacağı düşünülüyor. Sezon sonuna kadar yayınlanmaya devam edeceği düşünülen başarılı yapım bu hafta kaldığı yerden devam edecek.

Kuzey Yıldızı Dizisi Son Reyting Sonuçları Nasıl?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi daha öncesinde de belirtmiş olduğumuz gibi başladığı günden bu yana oldukça iyi reyting oranlarına imza atıyor. Her geçen gün daha geniş kitleler tarafından izlenmeye başlayan dizi, Cumartesi gecelerinde herkesi ekrana kilitlemeyi başaran Kuzey Yıldızı izleyicileri bol bol güldürmeye devam ediyor. Cumartesi yayınlanan diğer dizilerin final yapması veya erken final kararı almasının ardından o akşam yayınlanan sayılı diziler arasına girmeyi başaran dizinin reyting sonuçları her hafta artmaya devam ediyor.

Kuzey Yıldızı Erken Final Yapar mı Biter mi?

Kuzey Yıldızı dizisinin erken final yapması gibi bir durumun söz konusu olabileceği pek düşünülmemektedir. Dizinin reyting oranları her geçen gün katlanarak gelmekte ve sevilerek takip edilmekte. İlk bölümünün Eylül ayında yayınladığı dizinin diğer tüm diziler gibi Mayıs ayının sonuna kadar yayınlanması ve sezon finali yapması bekleniyor. İlk sezonu ile kendi kitlesini oluşturmayı başaran ve Cumartesi akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında olan Kuzey Yıldızı son hafta 10 oranındaki total reyting bile aşarak çok ciddi bir ivme kazanmış oldu. Sezon sonunda yaz tatiline girerek ara vereceğini düşündüğümüz dizinin 2020-2021 sezonunda kaldığı yerden devam edeceği düşünülüyor.

Kuzey Yıldızı Dizisinin Reytingleri: