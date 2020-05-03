Kuzey Yıldızı yeni sezonda devam edecek mi, 2 sezon olacak mı?

Show TV’nin Cumartesi günleri ekranlara getirdiği Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinin 2. sezonunun devam edip etmediği merak ediliyor. Dizi, başarılı reytingleri elde etmiş olsa da Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi Cumartesi günleri yayın hayatına devam edecek.

Kuzey Yıldızı 2. yeni sezonu devam ediyor mu?

Coronavirüs nedeniyle dizi çekimleri yarıda kaldı ve pek çok dizi erken sezon finaliyle ekranlara veda etmişti. Show TV’de Cumartesi günleri ekranlara gelen Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisi 2. sezonunun devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Kuzey Yıldızı dizisi yayınlandığı hemen hemen her hafta 1. olan dizi Show TV2de alınan karara göre ikinci sezonda da devam edecektir.

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 2. sezonu ne zaman başlayacak?

İkinci sezonda da yayın hayatını sürdürme kararı alan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk’ın yeni sezonuna ne zaman başlayacağı merak edilmektedir. Diziler, yeni sezona Eylül ayında başlayıp, büyük bir aksilik olmaması halinde salgın tamamen sona erdiğinde 2020-2021 sezonunda ekranlara gelecek.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni sezonda diziye yeni oyuncular dahil olacak mı?

Erken sezon finaliyle ekranlara veda eden Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisi ikinci sezonuna daha güçlü hazırlanabilmek için yeni isimleri transfer edecek. Son olarak Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Burcu Binici diziye katılmıştı.

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