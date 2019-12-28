La Casa De Papel 4. Sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel yeni sezon için tarih belli oldu!

Netflix’in en sevilen dizilerinden La Casa De Papel’in 4. sezon tarihi belli oldu. Netflix’ten yapılan açıklamada dizinin yeni sezonunun 2020 yılında yayında olacağı belirtildi La Casa De Papel yayınlandığı günden itibaren Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Netflix dizi ile ilgili paylaşımında “3 Nisan’da kaos devam ediyor!” dedi. Brezilya Sao Poulo’da düzenlenen Comic – Con Ezperience organizasyonuna katılan Netflix yetkilileri, La Casa de Papel’in bazı görüntülerini yayınladı.

La Casa De Papel’in 4. sezonu 3 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. Netflix’ten yapılan açıklamada “4. Kısım 3 Nisan'da Yayında. Bu sürükleyici suç dizisi; Uluslararası Emmy Ödülleri, Premios Fénix ve Premios Iris'te En İyi Drama ödülünü kazandı" ifadeleri kullanıldı.

Dizinin son sezonunun özetinde ise Tokyo sorunlarından kurtulmak için alkole başvurur. Sierra’nın planlarının ana hedefinde Nairobi vardır.

La Casa De Papel dizisinin başrollerinde Úrsula Corberó,Álvaro Morte,Pedro Alonso gibi isimler yer alıyor.