İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113684
ALTIN
289.862
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.8069
EURO
6.6449

La Casa De Papel 4. Sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel yeni sezon için tarih belli oldu!

La Casa De Papel’in 4. Sezonunun ne zaman başlayacağı merak edilirken Netflix’ten açıklama geldi. La Casa De Papel’in yeni sezonu için tarih belli oldu.

28 Aralık 2019 Cumartesi 16:25
La Casa De Papel 4. Sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel yeni sezon için tarih belli oldu!

Netflix’in en sevilen dizilerinden La Casa De Papel’in 4. sezon tarihi belli oldu. Netflix’ten yapılan açıklamada dizinin yeni sezonunun 2020 yılında yayında olacağı belirtildi La Casa De Papel yayınlandığı günden itibaren Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Netflix dizi ile ilgili paylaşımında “3 Nisan’da kaos devam ediyor!” dedi. Brezilya Sao Poulo’da düzenlenen Comic – Con Ezperience organizasyonuna katılan Netflix yetkilileri, La Casa de Papel’in bazı görüntülerini yayınladı.

La Casa De Papel’in 4. sezonu 3 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. Netflix’ten yapılan açıklamada “4. Kısım 3 Nisan'da Yayında. Bu sürükleyici suç dizisi; Uluslararası Emmy Ödülleri, Premios Fénix ve Premios Iris'te En İyi Drama ödülünü kazandı" ifadeleri kullanıldı.

Dizinin son sezonunun özetinde ise Tokyo sorunlarından kurtulmak için alkole başvurur. Sierra’nın planlarının ana hedefinde Nairobi vardır.

La Casa De Papel dizisinin başrollerinde Úrsula Corberó,Álvaro Morte,Pedro Alonso gibi isimler yer alıyor.

Son Güncelleme: 28.12.2019 16:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GORBİ dizisinden final haberi geldi
GORBİ dizisinden final haberi geldi
Atiye dizisi Melisa Şenolsun sevişme sahnesiyle damga vurdu!
Atiye dizisi Melisa Şenolsun sevişme sahnesiyle damga vurdu!
Yaparsın Aşkım yarışması yılbaşı özel bölümü konukları belli oldu!
Yaparsın Aşkım yarışması yılbaşı özel bölümü konukları belli oldu!
Masterchef'in eski yarışmacısı Eda, Nalan hakkında kritik açıklamalarda bulundu!
Masterchef'in eski yarışmacısı Eda, Nalan hakkında kritik açıklamalarda bulundu!
Miray Daner ve Boran Kuzum Saygı dizisinde buluşuyor!
Miray Daner ve Boran Kuzum Saygı dizisinde buluşuyor!
Netflix yapımına molotof kokteylli saldırı
Netflix yapımına molotof kokteylli saldırı

Popüler Haberler

Kredi kartı hesap kesim tarihi değiştirmek için yöntemler
Evin tamamı için kredi veren bankalar hangileridir?
SGK laboratuvar tahlil sonuçları sorgulaması nasıl yapılır? Tahlil sonuç sorgulama işlemleri
Zencefil, ıhlamur, adaçayı, papatya, kiraz sapı bitki çayları neye iyi gelir, faydaları nelerdir?
Köyde para kazandıracak karlı yeni iş fikirleri ve projeler
Çukur yeni bölüm neden yok? 30 Aralık Çukur neden yok? Show Tv Çukur niye yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?
Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik raporu nasıl alınır, şartları nedir?
Yarın okullar tatil mi? Hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar açık mı? 31 Aralık 2019 Salı resmi tatil mi?
Hekimoğlu yeni bölüm var mı yok mu? 31 Aralık neden yok, Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Solgun ve mat cilde sahip olanlara cildi canlandıran doğal yüz maskesi önerileri
Garanti BBVA internet bankacılığı şifre blokesi kaldırma işlemleri
Sefirin Kızı Kavruk Ömer kimdir? Gerçek adı nedir? Edip Tepeli hakkında bilgiler
Rüyada ölmüş babayı görmek ne demektir? Rüyada ölen babayı görmek yada ölü olarak görmenin anlamı, tabiri nedir?
Kestanenin nelere iyi gelir, faydaları nelerdir? Kestane besin değeri ve faydaları
Aycan Yanaç kimdir? Survivor 2020 yarışmacısı Aycan Yanaç hakkında bilgiler
Titans yeni sezon ne zaman başlıyor? Titans 3. sezon tarihi ve karakterleri
Yerli otomobil seri üretim tarihi, fiyatı ve özellikleri neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı çiğ süt ve tiftik üretimi destek ödemeleri başladı
Aslı Bekiroğlu Jet Sosyete’ye döner mi?
Aşk Ağlatır yeni bölüm var mı, yok mu? 29 Aralık Aşk ağlatır neden yok, neden bitti final yaptı?
Yerli otomobil ön siparişi nereden verilir? Yerli otomobil almak için sıraya nasıl girilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.