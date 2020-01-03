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La Casa de Papel 4. sezon ne zaman çıkacak? La Casa de Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı

La Casa de Papel yayınlandığı günden beri tüm dünyada ses getirmişti. Dizinin sevenleri 3. sezonun ardından La Casa de Papel 4. sezon ne zaman çıkacak diye bekliyordu. Merakla beklenen La Casa de Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı. Detaylar haberimizde.

03 Ocak 2020 Cuma 11:38
La Casa de Papel 4. sezon ne zaman çıkacak? La Casa de Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı

La Casa de Papel için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tüm dünyada büyük bir ilgi gören İspanyol dizisinin 4. sezonunun başlamasına çok az bir zaman kaldı. Dizinin takipçileri dizinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Dizinin yayınlandığı platform olan Netflix’ten açıklama geldi.

La Casa de Papel 4. sezon ne zaman çıkacak

Sevilen dizinin yönetmeni kısa süre önce dizi hakkında açıklamalarda bulundu. Dizinin final yapacağını iddialarının doğru olmadığını söyleyen yönetmen dizinin başlangıç tarihi olarak 3 Nisan 2020 tarihini açıkladı. Netflix’te bu açıklamalarla beraber dizinin yayın tarihini sitesinden duyurmuştu.

La Casa de Papel 4. sezon oyuncuları – Berlin var mı?

Dizinin en merak edilen olaylarından biri dizinin hangi oyuncularla devam edeceği oldu. Dizinin üçüncü sezonunda kadro yeni isimlerle güçlendirilmişti. Dizinin en sevilen karakteri olan Berlin ilk sezonda ölmüş ancak 3. sezonda flashbacklerle yer almıştı. Dizinin yeni sezonunda da Berlin’in ara ara görünmesi bekleniyor. Dizinin oyuncu kadrosu hakkında kesin bir bilgi şuan için yok.

La Casa de Papel 4. sezon fragmanı yayınlandı, Nairobi sürprizi

Merakla beklenen dizinin yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanda izleyicilerin en sevdiği karakterlerden biri olan Nairobi’nin olması dikkat çekmişti. Çünkü Nairobi önceki sezonda ölmüştü.

Dizi için geri sayım başladı. Netflix yaptığı duyuru ile dizinin 3 Nisan 2020 tarihinden ekranlarda olacağını açıklamıştı. Diziyle ilgili ilk görüntülerde paylaşıldı. Dizinin ana kadrosunun yanı sıra oyuncular arasında Berlin’in de olması dikkat çekti. Ayrıca son sezonunda vurulan Nairobi’nin de yeni sezonda kadroda olacağı açıklandı.

Netflix resmi Youtube hesabından paylaştığı tanıtım filmi 350 bin kişi tarafından izlendi. Bu sayının giderek artması bekleniyor.

Son Güncelleme: 03.01.2020 11:38
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