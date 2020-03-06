La Casa de Papel yeni fragmanı izleyicilerle buluştu! Dizinin 4. sezonu ne zaman yayınlanacak?

Dünya çapında büyük ilgi gören ve oldukça fazla hayran kitlesine sahip olan Netflix dizisi La Casa De Papel'in yeni fragmanı yayınlandı. İlk 3 sezonu heyecanla takip edilen dizinin 4. sezonu yine çok konuşulacağa benziyor. Peki La Casa De Papel 4. sezon yayın tarihi belli oldu mu?

Suç dehası 8 kişinin bir araya getirerek plan yapan ve polisi ustalıkla yönlendiren, rehineler alarak kendilerini göstermeye çalışan ekibin maceralarını konu alan Netflix üzerinden izleyici karşısına çıkan La Casa De Papel 4. yeni sezonuyla 3 Nisan 2020 günü yayınlanacak.

Birbirinden yetenekli suçlular birlikte bir ekip kurarak her bölümüyle izleyicilere soluksuz dakikalar yaşatan La Casa De Papel'in 4. sezon fragmanı da yayınlandı. Dizinin 3. sezonu son bölümünde Nairobi karakterinin kanlar içinde olarak kalması hayranlarını oldukça meraklandırmıştı.

Yayınlanan fragmana göre daha çok aksiyon, daha çok şiddet ve daha fazla duygu yüklü sahneler izleyicileri beklerken Alex Pina'nın ortaya çıkardığı dizide, Ursula Corbero, Itziar Ituno, Alvaro Morte, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herran, Jaime Lorente, Esther Acebo ve Darko Peric gibi oyuncular rol alıyor.

İşte, La Casa de Papel 4. sezon fragmanı:



