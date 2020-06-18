Lady Diana'yı Kristen Stewart canlandıracak

18 Haziran 2020 Perşembe 18:56
‘Alacakaranlık’ serisiyle adından söz ettiren Kristen Stewart’ın, ‘Spencer’ filminde 1997 yılında hayatını kaybeden Prenses Diana’yı canlandıracağı öğrenildi.
Yönetmenliğini Pablo Larrain’ın yapacağı Spencer adlı dram filminde, Prenses Diana’nın Prens Charles ile yollarını ayırma kararı aldığı günleri beyaz perdeye taşıyacak. Merakla beklenen filmin başrolünde ise ABD’li oyuncu Kristen Stewart oynayacak.
‘Spencer’ filminin çekimlerine 2021 yılında başlanması planlanıyor.
Son Güncelleme: 18.06.2020 18:56
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