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Lucifer 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer yeni sezon kaç bölüm olacak?

Netflix dizisi 5. Sezonuyla tekrar dönüyor. İzleyiciler, Lucifer’in 5.sezonunun ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Lucifer yeni sezon kaç bölüm olacak? İşte, Lucifer ile ilgili detaylar…

21 Aralık 2019 Cumartesi 00:45
Lucifer 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer yeni sezon kaç bölüm olacak?

Netflix platformunda hayranları ile buluşan Lucifer dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. İlk olarak 2016 yılında izleyicisi ile buluşan Lucifer 3 sezon yayınlanıp final kararı almıştı. Dizi daha sonra Netflix’e geçip yeniden yayınlanmaya başladı. 5. Sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanan dizinin kaç bölüm olacağı merak ediliyor.

lucifer ile ilgili görsel sonucu

Tom Kapinos tarafından üretilen Amerikan fantastik polisiye komedi-drama dizisi olan Lucifer 5.sezon için gün sayıyor. Hayranları tarafından ilgiyle takip edilen dizinin 4.sezonda final yapacağı konuşulmuş ardından hayranlarının tepkileri gelince 5.sezon gelecek denilmişti.  Lucifer'in 5. sezonunun çekimlerinin kısa süre içinde başlayacağı ve dizinin 2020'de yayınlanacağı gündeme geldi.  Fakat henüz dizinin yeni sezon fragmanıyla ilgili bir video paylaşılmadı. Dizinin son sezonu olması planlanan 5. sezonun 16 bölüm olarak kararlaştırıldığı düşünülürken aynı anda Netflix platformunda yayınlanması bekleniyor.

Son Güncelleme: 21.12.2019 00:45
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