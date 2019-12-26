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Lucifer 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer yeni sezon tarihi belli oldu!

Netflix platformunun sevilen dizisi Lucifer’in 4.sezonunu bitiren dizinin severleri 5.sezonu merakla beklemeye başladı. Ve sonunda Lucifer yeni sezon tarihi belli oldu! Dizinin 5.sezonunun ne zaman yayınlanacağı ve diğer tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

26 Aralık 2019 Perşembe 11:10
Lucifer 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer yeni sezon tarihi belli oldu!

Yalnızca bir sezondur Netflix üzerinden yayınlanan sevilen dizi Lucifer, 3.sezona kadar Fox kanalı üzerinden yayınlanıyordu. Kanal final kararı alınca dizinin severlerinden tepki yağdı. Bunun üzerine diziyi Netflix satın aldı ve geçtiğimiz 4.sezon Netfix üzerinden yayınlanmaya başladı.

Başrollerinde Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro gibi isimlerin yer aldığı ve yönetmenliğini Tom Kapinos’un yaptığı dizinin5.sezonu merakla beklenirken bazı bilgiler yayılmaya başlandı.

İlk olarak dizinin 5.sezonunun yayınlanmayacağı dedikoduları çıkmış ancak bu kısa süre sonra yalanlanmıştı. Edinilen bilgilere göre Lucifer’ın 5.sezonu 2020 yılında yayınlanacak. Çekimlerine yakın zamanda başlanacak dizinin 16 bölümden oluşması bekleniyor.

Henüz diziyle ilgili bir fragman paylaşılmadı ancak yakın zamanda yeni sezon fragmanının paylaşılması bekleniyor.

Son Güncelleme: 26.12.2019 11:17
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