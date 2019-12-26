İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114377
ALTIN
287.444
DOLAR
5.9359
STERLİN
7.6918
EURO
6.5810

Mahsun Yamaç'ı neden koruyor?

Çukur dizisi her Pazartesi akşamı Show TV’de ekrana gelmeye devam ediyor. Çukur izleyicileri Mahsun Yamaç’ı neden koruyor, sorusuna yanıt arıyor. İşte Mahsun’un Yamaç Koçovalı’yı koruma nedeni.

26 Aralık 2019 Perşembe 13:10
Mahsun Yamaç'ı neden koruyor?

Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Çukurda aksiyon sahneleri son bulmuyor. Yamaç Koçovalı her seferinde ölümden dönerken onu kurtaran kişi ise kara kuzuların lideri Mahsun oluyor.

Mahsun’un Yamaç’ı kurtarma nedeni ise Sena’ya verdiği söz.  Daha önce Mahsun Sena ile yakınlaşmış ve ona aşık olmuştu. Sena’ya ise Yamaç’ı koruyacağına dair söz vermişti. Bu nedenle Mahsun her seferinde beyaz araba ile gelip Yamaç’ı ölümden kurtarıyor.

Son bölümde ise Yamaç Koçovalı Mahsun’a ‘’Sen öldün, seni ben öldürdüm’’ sözlerini söyleyerek bölüm final yaptı.

 

Son Güncelleme: 26.12.2019 13:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanal D'den yılbaşına özel Demet Akbağ ve Bir Demet Tiyatro sürprizi
Kanal D'den yılbaşına özel Demet Akbağ ve Bir Demet Tiyatro sürprizi
O Ses Türkiye 31 Aralık Yılbaşı özel sahne alacak ünlü isimler belli oldu
O Ses Türkiye 31 Aralık Yılbaşı özel sahne alacak ünlü isimler belli oldu
Ata Demirer Jet Sosyete dizisine konuk oyuncu olarak dahil oluyor
Ata Demirer Jet Sosyete dizisine konuk oyuncu olarak dahil oluyor
Dizilere 2 hafta yeni yıl arası!
Dizilere 2 hafta yeni yıl arası!
Hadise MasterChef’de neden yoktu? Hadise'nin neden katılmadığı belli oldu!
Hadise MasterChef’de neden yoktu? Hadise'nin neden katılmadığı belli oldu!
Fatih Portakal'dan Kanal İstanbul projesiyle ilgili dikkat çeken yorum
Fatih Portakal'dan Kanal İstanbul projesiyle ilgili dikkat çeken yorum

Popüler Haberler

Girişimcilere devlet tarafından 15 bin TL faizsiz kredi desteği!
MEB Öğretmen Şikayet hattı yeni numarası
PTT personel alımı KPSS puan sınırı kaç olacak? 2020 PTT personel alımı KPSS puanı
Aile Bakanlığı engelli destek hattı telefon numarası
Happy Center indirim günleri 24-31 Aralık 2019 kataloğu
Uzman eller projesi 100 Bin TL hibe şartları nelerdir? Uzman eller hibe başvurusu nasıl yapılır?
Payitaht Abdülhamid Tahsin Paşa öldü mü? Bahadır Yenişehirlioğlu diziden ayrılıyor mu? Tarihte Tahsin Paşa nasıl öldü?
Köye dönüş desteği için başvuru şartları nedir? Kimler köye dönüş desteğinden yararlanabilir? Köye dönüş deteği miktarı ve başvuru şartları
Vikings 6. sezon 5. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Günlük burç yorumları 27 Aralık 2019 Cuma - Burç yorumunuz size bugünki yaşantınız için neler söylüyor?
Arka sokaklar Zeliş öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Tarık yakalanacak mı, Zeliha kurtarılacak mıdır?
Noel kutlaması nedir? Noel ne zaman kutlanır? Noel nerede hangi zamanlarda kutlanıyor?
2020 sigara ve alkol fiyatları ne kadar olacak? Sigara fiyatlarına zam iddiaları doğru mu?
25 Yıl Evli kalan ev hanımlarına emeklilik var mı? 25 Yıl evliliğe emeklilik haberleri gerçek mi?
Astım Hastalığı nedir? Astıma ne iyi gelir? Astım hastalığı için 10 şifalı bitki önerisi
Elimi Bırakma dizisi bitti mi? Elimi Bırakma neden final yaptı?
Kadın dizisinde kim vuruldu? Arif mi, Şirin mi? Kadın Arif öldü mü? Şirin öldü mü?
2020 Yılı tapu harçları ne kadar oldu? İşte yeni yıl tapu harcı rakamları
2020 Kira Gelir Beyannamesi ne zaman ve nasıl verilecek?
MasterChef 2019 büyük final ne zaman yapılacak? MasterChef final tarihi belli oldu!
2020 Finansbank yeni yıl kredi kampanyası

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.