Mahsun Yamaç'ı neden koruyor?

Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Çukurda aksiyon sahneleri son bulmuyor. Yamaç Koçovalı her seferinde ölümden dönerken onu kurtaran kişi ise kara kuzuların lideri Mahsun oluyor.

Mahsun’un Yamaç’ı kurtarma nedeni ise Sena’ya verdiği söz. Daha önce Mahsun Sena ile yakınlaşmış ve ona aşık olmuştu. Sena’ya ise Yamaç’ı koruyacağına dair söz vermişti. Bu nedenle Mahsun her seferinde beyaz araba ile gelip Yamaç’ı ölümden kurtarıyor.

Son bölümde ise Yamaç Koçovalı Mahsun’a ‘’Sen öldün, seni ben öldürdüm’’ sözlerini söyleyerek bölüm final yaptı.