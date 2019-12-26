MasterChef 2019 büyük final ne zaman yapılacak? MasterChef final tarihi belli oldu!

TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma MasterChef Türkiye, 73. bölümüyle final haftasına giriş yaptı. Ağustos ayında 20 yarışmacıya ev sahipliği yapan MasterChef Türkiye’de hangi yarışmacının şampiyon olacağı merakla bekleniyor. Çarşamba günü hariç yarışma haftanın bütün günlerinde ekranlara gelecek ve MasterChef yeni bölümleriyle nefes kesmeye devam edecek.

Somer Şef final programını açıkladı

MasterChef jürisi Somer Şef, MasterChef Türkiye’nin 29 Aralık Pazar günü final yapacağını açıkladı. Yarışmada Pazartesi, Salı ve Perşembe günü eleme öncesinde oyunların oynanacağını belirten Somer Şef, bunların ilkinin Türk ve uluslararası klasikler, ikincisinin yaratıcılık ve üçüncüsünün ise şeflerin imza yemekleri olacağını açıkladı.

Somer Sivrioğlu, her oyun sonrasında şeflerin 10 üzerinden tabağı puanlayacağını kaydederek 3 oyunun sonucunda 90 puan üzerinden en az puanı alan yarışmacının gecenin ilk eleme adayı olacağını konuştu. 2. ve 3. eleme adaylarının da belli olacağının altını çizen Sivrioğlu, Cuma günü elemeye kalan 3 adayın 3 oyun oynayacağını ve en az puanı alan yarışmacının MasterChef 4.’sü olarak yarışmaya veda edeceğini belirtti.

Cumartesi gecesi 3 yarışmacının mücadele edeceğini ve en az puanı alan ismin 3. olacağını açıklayan Sivrioğlu, ‘’Pazar akşamı büyük finale kalan 2 yarışmacı MasterChef 2019’un şampiyonu olmak için mücadele edecek.’’ sözleriyle tamamladı.