Masterchef başvurusu nasıl yapılır? Tv8 yeni sezon MasterChef Elemeler başladı! MasterChef Başvuru formu adresi

TV8 ekranlarından yayınlanan ve Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarının başında gelen Masterchef çok yakında başlayacak. İzleyiciler Masterchef yarışmasında yarışmak için nasıl başvuru yapılacağını merak ediyor. Peki Masterchef başvurusu nasıl yapılır? Tv8 yeni sezon MasterChef Elemeleri başladı. İşte MasterChef başvuru formu adresi…

Vatandaşlarımız Masterchef yarışmasında yarışmak için nasıl başvuru yapılır, MasterChef başvurusu nereden yapılır, MasterChef Türkiye seçmeleri ne zaman sorularının cevaplarını intenet üzerinden aramaya başladı. Yarışmaya başvuru yapacak olan vatandaşlarımıza seçmelerin başladığını hatırlatmak isteriz. En iyi yemeği ben yaparım, mutfakta çok iyiyim, yemek benim uzmanlık alanım diyorsan hemen MasterChef Türkiye başvurusu yap ve seçmelere katıl.

MasterChef Türkiye yarışması çok yakında TV8 ekranlarında olacak. Dünya genelinde birçok ülkede en çok sevilen yarışmalardan biri olarak kabul edilen MasterChef, hem heyecanlı olması hem de zorlu geçmesinden dolayı izleyicilerin ilgisini çekiyor. MasterChef Türkiye yarışmasına tüm izleyicilerin de katılım hakkı vardır. Yemek yapmayı sevenler, yemek yapmayı bir yaşantı haline getirenler, gerek özel günlerde gerekse resmi günlerde yemek yapanlar, tarifelerine ve el lezzetine güvenenler bu yarışmaya başvuru yapabilirler. Gelin hep birlikte MasterChef Türkiye başvurusu nasıl yapılır görelim.

MasterChef Türkiye Başvurusu Nasıl Yapılır?

MasterChef yarışması birçok ülkede en çok izlenilen yarışma programları arasında yer almaktadır. Ancak bu yarışmada sadece iyi yemek yapmayla birinci olamazsınız. MasterChef Türkiye yarışması yemek yapmaktan lezzetine, sunumundan takım oyununa kadar birçok parametreyi içerisinde barındıran bir yapımdır. MasterChef Türkiye adından da anlaşılacağı üzere bir yemek programıdır ancak sadece yemek yapmak önemli değildir. Yarışmacılar tüm detayları göz önünde bulundurarak ön plana çıkmaya çalışmaktadır.

MasterChef Türkiye Başvuru Şartları Nelerdir?

MasterChef Türkiye Jüri Üyeleri Kimlerdir?

MasterChef Türkiye yarışmasına başvuru yapmak için belli şartları taşımanız gerekmektedir. Öncelikli şart güzel ve lezzetli yemek yapmaktır. Yemek yapmak sizin için en önemli yaşam tarzı olmalıdır. Rekabete ve yarışmaya açık biri olmalısınız. Ayrıca sosyal, özgüven sahibi ve kendinizi iyi ifade edebilmeniz gerekmektedir. Programda ayrıca zamanla yarıştığınızı da bilmeniz gerekmektedir.

MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyeleri, son yıllarda dikkatleri üzerine çeken Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya gibi önemli isimlerden oluşuyor. Jüri ekibi yarışmacılar üzerinde tek yetkili ekiptir. Onları zorlayarak istedikleri gibi yönlendirebilirler. Aynı zamanda tecrübelerini ve bilgilerini yarışmacılarla paylaşmaktadırlar. Onların hem hocası hem de jürisi olmaktadırlar.

MasterChef Başvuru Formu

MasterChef Türkiye yarışmasına başvurmak için başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Başvurular değerlendirme aşamasına alındıktan sonra olumlu sonuçlanırsa sizinle muhakkak iletişime geçilecektir. Başvuruda istenen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız gerekiyor. MasterChef Türkiye yarışmasına katılım için sizlerden şu bilgiler istenmektedir:

İsim-soy isim nedir?

Doğum Tarihi nedir?

Doğum Yeri nedir?

Cinsiyet nedir?

Boy nedir?

Kilo nedir?

Adres nedir?

Yaşadığınız ülke nedir?

Yaşadığınız şehir nedir?

İletişim bilgileriniz nedir?

Ne zamandır yemek yapıyorsunuz?

Aşçı olarak bir yerde çalıştınız mı?

Daha önce bir mutfak okuluna ya da yemek programına katıldınız mı?

Yemek dersleri aldınız mı? Eğlence amaçlı ya da profesyonel

Yemek tarzınız nedir? Tarih eder misiniz? Öneğin: İtalyan, güney konforu, barbekü, vs.

Kendinize özel bir tarifiniz var mı? Eğer varsa bizimle paylaşır mısınız?

Ne sıklıkla yemek yapıyorsunuz?

Yemek yapma tecrübelerinizi yazar mısınız? Yemek kitapları, kişisel eğitim, intenet, aile tarifleri gibi

Mutfak ile olan ilk anılarınız nelerdir?

Yemek yapma sevginiz nasıl başladı?

Yemek yaptığınız kişiler kimlerdir? Yemekleriniz hakkında neler söylerler?

Yemek kabiliyetinize 1 ila 10 arasında puan verecek olursanız kaç puan verirdiniz?

Fotoğraf

Video

Yukarıda sizden istenen bilgileri fotoğraf ve video ile gönderdiğiniz takdirde MasterChef Türkiye yarışmasına ön başvuruda bulunabilirsiniz. Ön başvuru sonucunda size bir QR kodu ve başvuru kodu verilecek. Sakın bu kodları kaybetmeyiniz. Eğer seçilirseniz size büyük katkısı olacak.

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