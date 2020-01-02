MasterChef Türkiye 2020 yeni sezon ne zaman başlayacak?

TV 8’in en sevilen yarışma programlarında biri olan MasterChef Türkiye yeni yılda ne zaman ekranlarda olacak? Yarışma yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. Yarışmanın 2020 yılında ne zaman başlayacağı ve yarışmanın yeni yüzleri merak konusu.

MasterChef 3. sezon ne zaman başlayacak?

Kimse yapamaz!

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef geçtiğimiz günlerde ikinci sezon finalini yapmıştı. Yarışmada geçen sezon Cemre Uyanık birinci olmuştu. Yarışmanın ikinci sezonunun bitmesinin ardından yeni sezonun ne zaman olacağı da oldukça merak ediliyor. Program hafta içi her gün yayınlanırken reyting rekorları kırıyordu. Sevilen yarışma programı 2020 yılında erken başlayacak mı?

TV 8’in patronu Acun Ilıcalı ülkede yaptığı yarışma programlarıyla reytingleri alt üst ediyor. Ilıcalı O Ses Türkiye ve MasterChef gibi programları sezonun ilk kısmında yayınlamayı tercih ediyor. Survivor’ı ise sezonun ikinci kısmında ekranlara sürüyor. Çok sevilen bu programı tüm sezon yapsa da yine izlenebilir. Ancak Ilıcalı programları belli zamanlarla yapmayı tercih ediyor. Bu nedenle çok sevilen yarışma programı MasterChef’in yayın tarihi olarak 2020 yılının Ağustos veya Temmuz aylarında tekrar ekranlarda olması bekleniyor.

MasterChef 2020 ne zaman başlayacak?

Ekranların en popüler programı MasterChef’in 2020 yayın tarihi net değil, ancak programın tahmini olarak Eylül ayından önce yayınlanmaması bekleniyor. Kanalın diğer yarışma programı Survivor haftanın her günü ekranlarda olacağından bu yarışma bitmeden MasterChef’in başlaması mümkün görülmüyor.