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Masterchef Türkiye yeni sezon ne zaman başlayacak? MasterChef başvurusu nereden yapılır?

Türkiye’nin en büyük şeflerinin seçildiği MasterChef Türkiye yarışmasının yeni sezonu merak ediliyordu. Yarışmaya katılmak isteyenler MasterChef Türkiye yeni sezon ne zaman başlayacak, MasterChef başvurusu nereden yapılır sorularını araştırmaya başladı. İşte MasterChef Türkiye yarışması hakkında merak edilenler…

01 Mayıs 2020 Cuma 19:00
Masterchef Türkiye yeni sezon ne zaman başlayacak? MasterChef başvurusu nereden yapılır?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef 2020’nin başvuru tarihi merak konusu oldu. TV 8 ekranlarının bir diğer yarışma programı Survivor’da yarışmacıların yemek yapmak için yarıştığı bölümde MasterChef yarışmasının başvurularının başladığı aktarılmıştı.

Geçen sezon MasterChef yarışmasını Alican kazanmış ve son model bir arabayı almıştı. Yarışmadaki diğer kişilerde yarışmadaki performanslarıyla adını duyurmuştu. Oldukça popüler olan MasterChef yarışmasına katılmak herkesin hayali olmuş durumda. Ancak yarışmaya katılmak kolay değil, çünkü binlerce kişi başvuruda bulunuyor.

MasterChef başvurusu nereden yapılır?

MasterChef yarışmasına başvurular TV 8’in resmi intenet sitesinden yapılıyor. Yarışmaya katılmak isteyen kişiler başvuru formunu doldurarak 2 aşamalı elemelerden geçtikten sonra yarışmaya katılmaya hak kazanıyor.

MasterChef 2020 ne zaman?

MAsterChef 2019 yılında Ağustos ayında başlamıştı. Bu sene yarışmanın yaz aylarının sonunda ekranlarda olması bekleniyor.

Yarışma hakkında

MasterChef yarışmasına 3 jüri bulunuyor. Bu jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’dır. Yarışmacılar 3 jüri üyesinin önderliğinde istenen yemekleri yapmaya çalışıyor. Yarışmacıların bir diğer şansı da Türkiye’nin en büyük şefleriyle çalışma şansı buluyor.

TV 8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından biri olan MasterChef’i 2019 yılında Cemre kazanmıştı. Cemre şeflerin en beğendiği yarışmacı olmasının yanı sıra izleyicilerinde sempatisini kazanmıştı. Geçen sezonun tamamlanmasının ardından izleyiciler yeni sezonda MasterChef yarışmasının ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Yarışmanın yeni sezonu yaz aylarının sonunda ekranlarda olacak.

MasterChef yeni sezon ne zaman başlayacak?

TV 8 ekranlarında ilk kez 2018 yılında başlayan yarışma ilk sezonun ardından 8 ay sonra ekranlara dönmüştü. Bu senede 8 aylık süre yaz aylarının sonuna denk geliyor. Çok büyük ihtimalle yarışma yaz aylarının sonunda yayınlanacak. Ayrıca yarışmanın başlama tarihi şuan ekranlarda olan Survivor yarışmasının bitmesiyle de doğru orantılı olacaktır.

MasterChef başvurusu nasıl yapılıyor?

MasterChef yarışmasına TV 8 resmi intenet sitesinden başvuru yapabilirsiniz. Yapılan başvuruların ardından adaylar 2 elemeye daha katılacak ardından jüri tarafından seçilen kişiler yarışmaya hak kazanacak.

Başvuru formunda yer alan bazı sorular şunlardır:

Yarışmanın başvuru formunda kişisel olarak birçok soruya yer veriliyor. Ancak sorulardan en önemlileri şunlardır:

  • Mevcut işinizi seviyor musunuz? Neden?
  • Ne kadar zamandır yemek yapıyorsunuz?

Ayrıca başvuru formunda size daha önce aşçılık yapıp yapmadığınız veya bir catering firmasında çalışıp çalışmadığınız şeklinde bir soru da soruluyor. Başvuru formunda sorulan diğer sorular ise şu şekildedir:

  • Yemek yapma dersleri aldınız mı? (Eğlence amaçlı veya profesyonel)
  • Yemek tarzınızı tarif edin (Öneğin: creole, İtalyan, güney konforu, barbekü, vs.)
  • Size özel bir tarifiniz var mı? -Yemek yapmak veya mutfakta olmakla ilgili ilk anılarınız nelerdir? Yemek sevginize ne sebep oldu?
  • Eğer MasterChef unvanını kazanırsanız, hangi hayalinizi gerçekleştirmek istersiniz?

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Son Güncelleme: 01.05.2020 19:00
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