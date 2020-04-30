Masum dizisinin konusu ve oyuncuları kimler? Masum dizisi nerede çekildi?

Dijital platformlar üzerinden yayınlanan Masum dizisi sevilen polisiye diziler arasında yerini alıyor. 2017 yapım dizinin yönetmenliğini Seren Yüce, senaristliğini ise Berhun Oya üstleniyor. Peki Masum dizisinin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Dizinin konusu ne? Nerede çekiliyor? Detaylar aşağıda yer alıyor.
Masum Dizisinin Oyuncu Kadrosu
- Haluk Bilginer (Cevdet)
- Nur Sürer (Nermin)
- Ali Atay (Yusuf)
- Okan Yalabık (Tarık)
- Serkan Keskin (Taner)
- Tülin Özen (Emel)
- Bartu Küçükçağlayan (Selim)
- Mehmet Özgür (Selahattin)
Masum Dizisinin Konusu
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Son Güncelleme: 30.04.2020 16:49