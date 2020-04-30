Masum dizisinin konusu ve oyuncuları kimler? Masum dizisi nerede çekildi?

Dijital platformlar üzerinden yayınlanan Masum dizisi sevilen polisiye diziler arasında yerini alıyor. 2017 yapım dizinin yönetmenliğini Seren Yüce, senaristliğini ise Berhun Oya üstleniyor. Peki Masum dizisinin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Dizinin konusu ne? Nerede çekiliyor? Detaylar aşağıda yer alıyor.

Masum Dizisinin Oyuncu Kadrosu

Haluk Bilginer (Cevdet)

Nur Sürer (Nermin)

Ali Atay (Yusuf)

Okan Yalabık (Tarık)

Serkan Keskin (Taner)

Tülin Özen (Emel)

Bartu Küçükçağlayan (Selim)

Mehmet Özgür (Selahattin)

Masum Dizisinin Konusu

Polisiye-Dram kategorisinin sevilen dizileri arasında yerini alan Masum dizisi, emekli bir komiser olan Cevdet ve karısının bir gece oğullarının gelmesiyle değişen hayatını anlatıyor. Dizide kardeşi ve eşi ölen Tarık’ın akli dengesinin bozulması ve polis Yusuf’un bu aileyi ziyaret etmesi ile sırların da ortaya çıkması anlatılıyor. Dizinin çekimleri İstanbul’da yer alan Şile ve Ağva’da yapıldı.

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