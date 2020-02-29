betgram betgram setrabet

İstanbul 16°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
107572
ALTIN
320.013
DOLAR
6.2258
STERLİN
7.9520
EURO
6.9257

Matrix 4 filmi ne zaman vizyona çıkacak? Matrix patlama sahnesi ile sosyal medyayı salladı

Matrix 4 filminin patlama sahnesi sosyal medyayı salladı. İzleyiciler Matrix 4 ne zaman vizyona girecek diye merak ederken, filmin çekim aşamasındaki bazı görüntüler sosyal medyaya sızdırıldı.

29 Şubat 2020 Cumartesi 17:58
Matrix 4 filmi ne zaman vizyona çıkacak? Matrix patlama sahnesi ile sosyal medyayı salladı

Matrix 4 filmi bu yılın en merakla beklenen filmlerinin başında geliyor. İlk filmi 1999 yılında çekilen Matrix’in daha sonra iki filmi daha çekilmişti. Serinin devam filmi olacak olan Matrix 4’ün çekimleri devam ediyor.

Matrix serisinin çekimleri San Francisco’da devam ediyor ve bölgede yaşayan pek çok kişi çekimleri görüntüye alıyor. Bölgede yaşayan bir kişi geçtiğimiz günlerde filmin çekim sahnelerinde yaşanan bir patlamayı kayda aldı ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Çekimlerde kontrollü bir patlamanın yapılması bölgede yaşayanların korkmasına neden oldu.

Yapımcı şirket Matrix 4’ün dış mekan çekimlerinin sızmaması için büyük uğraş veriyor. Filmle ilgili ayrıntı paylaşılmazken, çekimlerin tamamlanmasıyla filmin konusunun açıklanacağı öğrenildi. Filmin çekimlerinde yaşanan patlamalar izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

Matrix 4’ün başrollerinde tekrardan Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss ikilisi yer alacak. Ayrıca filmde ade Pinkett Smith (Niobe), Yahya Abdul-Mateen (Morpheus?), Neil Patrick Harris ve Jonathan Groff gibi oyuncular da rol alacak.

Matrix 4, 21 Mayıs 2021 tarihinde izleyicilerle buluşacak. Filmin çekim aşamasının sürdüğü San Francisco’daki patlama sahnesi bölge halkının korkmasına neden oldu.

Son Güncelleme: 29.02.2020 17:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı ne kadar? Para alıyorlar mı?
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı ne kadar? Para alıyorlar mı?
Zalim İstanbul Şeniz ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? Mine Tugay Zalim İstanbul’dan dizisinden neden ayrıldı?
Zalim İstanbul Şeniz ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? Mine Tugay Zalim İstanbul’dan dizisinden neden ayrıldı?
Vuslat dizisi neden final yaptı? Dizi çekimleri sona erdi!
Vuslat dizisi neden final yaptı? Dizi çekimleri sona erdi!
BluTV abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2020 BluTV kampanyaları ve abonelik paketleri
BluTV abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2020 BluTV kampanyaları ve abonelik paketleri
Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi Atatürk’ü canlandıran oyuncu kimdir? Gerçek adı nedir? İlker Kızmaz hakkında bilgiler
Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi Atatürk’ü canlandıran oyuncu kimdir? Gerçek adı nedir? İlker Kızmaz hakkında bilgiler
Nuh Tepesi ne zaman vizyona girecek? Vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı
Nuh Tepesi ne zaman vizyona girecek? Vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı

Popüler Haberler

TÜİK 2020 Şubat enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Enflasyon yükselecek mi düşecek mi? Şubat 2020 Kira artış oranları ve enflasyon rakamları
Malazgirt Belediyesine köy korucusu alımı yapılacak! Başvuru şartları ve detaylar!
Kuaförüm sensin yarışması Emre Demirci kimdir?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Başak Kuvel ve Hanife kimdir?
Doya Doya Moda yeni yarışmacı Reva Mert kimdir? Reva Mert hakkında bilgiler
Kuaförüm Sensin yeni yarışmacıları Metin ve Azize Kendir kimdir?
Fındık fiyatları ne kadar? 2 Mart 2020 Pazartesi Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Rüyada bıçak görmek ne demektir? Rüyada bıçak görmek ve bıçaklandığını görmenin anlamı ve tabiri
Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Mart 2020 Pazar
Rüyada deniz görmek ne demektir? Rüyada deniz görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada cam görmek ne demektir? Rüyada cam görmenin anlamı ve tabiri
En etkili yaşlanma karşıtı cilt ürünleri tavsiyeleri
Yaani uzantılı mail adresi nasıl alınır?
Rüyada altın görmek ne demektir? Rüyada altın görmenin anlamı ve tabiri
Burun estetiği yapacaklar için önemli uyarılar
Jailbreak yapılmış iphone cihaz nasıl sıfırlanır?
Arabanın lastik basıncı kaç olmalı? Araç PSI ve BAR bilgisi nerede yazar?
2020 yılı fakir ve muhtaç maaşı ne kadar oldu?
Çukur Emir kimdir? Uğur Aslan rol aldığı yapımlar ve diziler
2020 Evde çalışarak internetten online para kazanma yöntemleri
Günlük burç yorumları 3 Mart 2020 Salı - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.