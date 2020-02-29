Matrix 4 filmi ne zaman vizyona çıkacak? Matrix patlama sahnesi ile sosyal medyayı salladı

Matrix 4 filmi bu yılın en merakla beklenen filmlerinin başında geliyor. İlk filmi 1999 yılında çekilen Matrix’in daha sonra iki filmi daha çekilmişti. Serinin devam filmi olacak olan Matrix 4’ün çekimleri devam ediyor.

Matrix serisinin çekimleri San Francisco’da devam ediyor ve bölgede yaşayan pek çok kişi çekimleri görüntüye alıyor. Bölgede yaşayan bir kişi geçtiğimiz günlerde filmin çekim sahnelerinde yaşanan bir patlamayı kayda aldı ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Çekimlerde kontrollü bir patlamanın yapılması bölgede yaşayanların korkmasına neden oldu.

Yapımcı şirket Matrix 4’ün dış mekan çekimlerinin sızmaması için büyük uğraş veriyor. Filmle ilgili ayrıntı paylaşılmazken, çekimlerin tamamlanmasıyla filmin konusunun açıklanacağı öğrenildi. Filmin çekimlerinde yaşanan patlamalar izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

Matrix 4’ün başrollerinde tekrardan Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss ikilisi yer alacak. Ayrıca filmde ade Pinkett Smith (Niobe), Yahya Abdul-Mateen (Morpheus?), Neil Patrick Harris ve Jonathan Groff gibi oyuncular da rol alacak.

Matrix 4, 21 Mayıs 2021 tarihinde izleyicilerle buluşacak. Filmin çekim aşamasının sürdüğü San Francisco’daki patlama sahnesi bölge halkının korkmasına neden oldu.