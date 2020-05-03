Mavi Boncuk filmi nerede çekildi? Mavi Boncuk filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı

Televizyonlar son dönemde eski filmlere yer verilmeye başlandı. Son olarak unutulmaz Yeşilçam filmi Mavi Boncuk ekranlarda yer alacak. İzleyiciler yıllar geçse de Yeşilçam filmlerine ilgi gösteriyor. Mavi Boncuk filminin nerede çekildiği ve konusu merak ediliyor.

1 Ocak 1975 yılında Yeşilçam filmlerinin en başarılı olanlarının çekildiği dönemde vizyona giren Mavi Boncuk filmi dönemin en başarılı yapımları arasına girmişti. Yıllar geçmesine rağmen izleyiciler filmi izlemekten zevk alıyor. Filmde Zeki Alasya, Adile Naşit gibi usta isimler yer alıyor.

Mavi Boncuk konusu

Filmde 6 sıkı arkadaş, dost bir evde kalıyor. Bu 6 arkadaş (Baba Yaşar, Kamil Usta, Süleyman, Necmi, Cafer ve Mıstık’dır. Dönemin ünlü sanatçısı Emel Sayın gazinoların tozunu attırmaktadır. 6 kafadar Emel Sayın’ı izlemeye gider. Ancak hesabı ödeyemeyecek duruma düşerler. Gazinoda yaşadıkları haksızlığın ardından gazino sahibini cezalandırmak için assolist Emel Sayın’ı kaçırmaya karar verirler.

Mavi Boncuk oyuncuları

Emel Sayın’ı kaçırarak evlerinde rehin tutan 6 kafadarın Emel Sayın’ı etkilemeleri uzun sürmez. Ekip Emel Sayın’ı geri götürmeye karar verir. 6 arkadaş ve Emel Sayın’ın evin içindeki halleri herkesi güldürecektir. Filmin sonunda 6 arkadaş bir restoran açar ve bir masada otururken film biter.

Mavi Boncuk filminin oyuncuları arasında Türk sinemasının unutulmaz isimleri yer almaktadır. Emel Sayın başrolde yer alırken, Emel Sayın’a aşık olan kişiyi Tarık Akan canlandırır. Bunun dışında filmde Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Adile Naşit ve Perran Kutman yer almaktadır.

Filmde Kaymakam Cafer rolüyle Kemal Sunal da yer alır. Zeki Alasya filmde oynamanın yanı sıra filmin senaryosunu yazan kişidir. Filmin yönetmenliğini ise usta isim Ertem Eğilmez yapmaktadır.

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