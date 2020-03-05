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MEB genel müdür'ünden öğretmen dizisine eleştiri !

Merakla beklenen öğretmen dizisi bu akşam izleyici ile buluştu ve kısa süre de Sosyal medya da trend topic olmayı başardı.Dizi sonrasında sosyal medya üzerinde bir çok yorum yapılan diziye MEB genel müdürü Hamza Aydoğdu'dan eleştiri geldi..

05 Mart 2020 Perşembe 00:43
MEB genel müdür'ünden öğretmen dizisine eleştiri !

Fox TV'nin merakla beklenen öğretmen dizisi bu akşam izleyici ile buluştu.Dizi daha önce fragmanlarında patlama sahneleri nedeniyle uzun süre gündem de kalmış ve bazı kesim tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Dizi yayınlandığı sıra da ve sonrasında kısa süre de sosyal medya da TT oldu. Olumlu-olumsuz bir çok eleştiri yapıldı.

Dikkat çeken eleştirilerden biri ise MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu'dan geldi.

MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu yaptığı paylaşımda ; 

"Öğretmen,ne olursa olsun,sevgi çınarıdır.Kızarken bile o duyguyu sevgiyle besler.Şefkat ve edeple terbiye edendir,piskopat değildir.

Adı:”ÖĞRETMEN”.İçeriği,sadece ve sadece kocaman bir FİYASKO." diye eleştiride bulundu..

Son Güncelleme: 05.03.2020 00:59
Anahtar Kelimeler:
öğretmen DizisiHamza Aydoğdu
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