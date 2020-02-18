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Mehmet Aslantuğ Bir Annenin Günahı dizisinin kadrosuna katıldı

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ yeni bir diziyle ekranlara dönüyor. Aslantuğ FOX TV başlayacak olan Bir Annenin Günahı adlı dizinin oyuncu kadrosuna katıldı.

18 Şubat 2020 Salı 15:30
Mehmet Aslantuğ Bir Annenin Günahı dizisinin kadrosuna katıldı

Mehmet Aslantuğ, uzun zaman sonra yeni bir diziyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu FOX TV’de yayınlanacak olan Bir Annenin Günahı adlı dizide rol alacak. Aslantuğ bu dizide Özge Özberk ile başrolleri paylaşacak.

Bir Annenin Günahı adlı dizinin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu ve Filiz Gülmez Pakman oturuyor. Dizinin senaryosu ise Özel Atasoy ve Yeşim Aslan tarafından kaleme alındı. Bu dizi daha önce Filipinler’de yayınlanan A Mothers Guilt adlı dizinin Türkiye uyarlaması olacak. Mehmet Aslantuğ bu dizide Sadri karakterini canlandıracak.

 

Son Güncelleme: 18.02.2020 15:30
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