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Mehmet Günsur'un bahsettiği ve nefret ettiği oyuncu kim?

Ekranların sevilen ismi Mehmet Günsür, Youtube'da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına katıldı. Programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Günsür'ün itirafı ise sosyal medyada gündem oldu. İşte, çok merak edilen Mehmet Günsur'un bahsettiği ve nefret ettiği oyuncu kim sorusunun cevabı.

20 Aralık 2019 Cuma 18:48
Mehmet Günsur'un bahsettiği ve nefret ettiği oyuncu kim?

mehmet günsür ibrahim selim

Netflix’in yeni dizisi Atiye ile yeniden izleyici ile buluşan yakışıklı oyuncu Mehmet Günsür İbrahim Selim’in Youtube’da yayınladığı “İbrahim Selim ile Bu Gece” Programına katıldı. Keyifli olan ve samimi açıklamalarda bulunan oyuncu “Yüzüne bakamadığım kadar sinirlendiğim birisiyle oynamak zorunda kaldım. O kişi oyunculuğu bıraktı” itirafında bulundu.

Bu itirafın ardından sosyal medyanın gündemine oturan Günsür’ün hangi oyuncudan bahsettiği büyük bir merak konusu oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı bu kişinin Özgü Namal ya da Pelin Batu olduğunu öne sürdü.

Mehmet Günsür Pelin Batu özgü namal

Mehmet Günsür ve Özgü Namal 2005 yılında ‘Anlat İstanbul’ filminde, Pelin Batu ile ise 2003 yılında ‘O Şimdi Asker’ filminde rol almıştı. İki isminde oyunculuğu bırakmış olması, kesin bir cevap bulmamızı zorlaştırıyor. Bakalım ilerleyen günlerde Mehmet Günsür’den konuyla alakalı başka açıklamalar gelecek mi?

Son Güncelleme: 20.12.2019 18:48
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