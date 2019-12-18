Mehmet Şef elini neden gizliyor? Mehmet Şef'in eline ne oldu? Elini gizleme nedeni belli oldu!

MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyeleri arasında yer alan Mehmet Yalçınkaya’nın bütün bölümlerde sol elini gizlediği fark edildi. Dikkatli program izleyicileri ünlü şef Yalçınkaya’nın bu hareketini fark ederek araştırma yapmaya başladı.

Programda sert çıkışlarının yanı sıra samimi konuşmalarıyla dikkat çekmeyi başaran Mehmet Şef’in elini niçin gizlediği ortaya çıktı.

MasterChef Mehmet Şef elini neden gizliyor?

Mehmet Yalçınkaya kimdir?

Program izleyicilerinin birçoğu bunu ‘’poz’’ olarak nitelendirmekteyken, gerçek kısa süre sonra anlaşıldı. Uzunca bir süredir sektörde çalışan ve aşçılığı bir yaşam biçimi haline getiren Mehmet Yalçınkaya’nın tutkusu uğruna parmaklarını kaybettiği öğrenildi.

1974 yılında Bolu’nun Yenigüney köyünde dünyaya gelen Mehmet Yalçınkaya, dünyanın pek çok yerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yapmıştı. 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisi’nde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitimler alan Yalçınkaya, 2005 yılında ABD’nin ünlü gurme dergisi ‘’CULINARY’’ de trend chef olarak yer almıştır. ABD’de dört yılda bir düzenlenen 2008 IKA Olimpiyade Der Köche A kategorisinde dünya üçüncüsü olan Yalçınkaya, Fusion Mutfak akımını Türkiye’de ilk uygulayan şefler arasında yer almıştır.

2012 yılında Türkiye Aşçılar Konfederasyonu Turculina Team Direktörü olarak dünya ikincisi olan Mehmet Şef, 2017-2018 sezonundan bu yana MasterChef Türkiye jürisinde yer alıyor.