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Melisa Şenolsun'un cesur sevişme sahnesi ile sosyal medyayı salladı

Genç oyuncu Melisa Şenolsun Atiye dizisindeki sevişme sahnesi ile magazin dünyasının gündemindeki yerini aldı. Melisa Şenolsun cesur sevişme sahnesi ile sosyal medyayı salladı. İşte genç oyuncunun o çok konuşulan sahnesi hakkındaki detaylar…

02 Ocak 2020 Perşembe 00:24
Melisa Şenolsun'un cesur sevişme sahnesi ile sosyal medyayı salladı

Geçen günlerde Netflix platformu üzerinde yayınlanan Atiye dizisi izleyiciler tarafından büyük bir ilgi gördü ve çok beğenildi. Dizide görülen sevişme sahneleri de izleyiciler tarafından çok konuşuldu.

Dizinin oyuncu kadrosunda Beren Saat, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun ve Mehmet Günsur gibi deneyimli isimlerin yer almasından kaynaklı olarak dizi izleyen pek çok izleyici tarafından iyi not aldı. Dizide Melisa Şenolsun’un sevişme sahnesi en çok konuşulan sahnelerden biri oldu.

Atiye dizisinde Cansu karakterini canlandıran Melisa Şenolsun, ablası Atiye’yi çok sevmesine rağmen onun karşısında ezik kalmak istememektedir. Bu yüzden bazı hatalar yapmaktadır. Ablasının nişanlısı ile birlikte olmak da bu hatalardan biri olarak görülmektedir.

Başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerinde çeken Melisa Şenolsun bu sevişme sahnesi ile yalnızca magazin dünyasının değil aynı zamanda sosyal medyanın da tartışma konusu halinde geldi. İşte Melisa Şenolsun’un Atiye dizindeki sevişme sahnelerinden bazı kareler…

Melisa Şenolsun'un cesur sevişme sahnesi ile sosyal medyayı salladı ile ilgili görsel sonucu

Melisa Şenolsun'un cesur sahnesi Atiye'ye damga vurdu!

Son Güncelleme: 02.01.2020 00:24
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