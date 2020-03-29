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Melisa Sözen'den Alef dizisi için açıklamalar!

FX ve Blu TV üzerinden yayınlanması beklenen Alef dizisi izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Dizinin Yaşar'ı Melisa Sözen'den Alef dizisi için açıklamalar geldi! Detaylar haberimizde yer alıyor.

29 Mart 2020 Pazar 00:12
Melisa Sözen'den Alef dizisi için açıklamalar!

FX ve Blu TV ortak dizisi olan başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen’in bulunduğu Alef 10 Nisan’da izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Heyecanla beklenen dizi hakkında açıklama dizide öğretim görevlisi rolü ile izleyici ile buluşacak Melisa Sözen’den geldi.

İşte Melisa Sözen’in o açıklaması:

 

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Son Güncelleme: 29.03.2020 00:12
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