Melisa Sözen'den Alef dizisi için açıklamalar!

FX ve Blu TV ortak dizisi olan başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen’in bulunduğu Alef 10 Nisan’da izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Heyecanla beklenen dizi hakkında açıklama dizide öğretim görevlisi rolü ile izleyici ile buluşacak Melisa Sözen’den geldi.

İşte Melisa Sözen’in o açıklaması:

Günün sıcak gelişmelerinden asla geri kalma! Olup biten tüm gelişmeler her an telefonunda! Mobil uygulamamızı şimdi indir! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Gündemin nabzını beraber tutalım! Hadi sen de Facebook Grubumuza Katıl, tartışmaları gör, haberleri oku! >>> Haberport Facebook Grubuna Katıl!