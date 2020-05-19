Mert Öcal'ın korku dolu anları! Kobe Bryant örneği ile çileden çıktı

Survivor 2020 de dün akşam oynanan ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler takımının mücadelesi milyonları ekrana kilitledi. Ünlüler takımı 10-9 galibiyet kazanarak büyük ödülün sahibi oldu. Takımın helikopterle havalandığı sırada Yunus Emre’nin Kobe Bryant’ı önek göstererek Mert Öcal’ı korkutması gözlerden kaçmadı.

‘’Yunus Emre’yi helikopterden aşağı atacaktım’’

Survivor 2020’nin yeni bölümünde ünlüler takımı helikoptere binerek doyasıya bir eğlence yaşadılar. Mert Öcal’ın yükseklik korkusunun olması ve Yunus Emre’nin korkusunun üzerine gitmesi izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Yunus Emre’nin Kobe Bryant benzetmesi yapması üzerine iyice sinirlenen Mert Öcal, helikopterden indiğinde arkadaşlarına ‘’Yunus Emre’yi helikopterden aşağı atacaktım’’ diyerek herkesi güldürdü.

Helikoptere ilk kez bindiğini ifade eden Öcal, ‘’Bende yükseklik korkusu var, uzun uçuşlar beni çok strese sokuyor. Oturdum zaten ufacık bir kutu, kocaman bir pervane..’’ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 17:09