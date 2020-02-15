Mert Öcal Kimdir? 2020 Survivor Ünlüler Yarışmacısı Mert Öcal dizileri ve filmleri

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor’ın yeni yarışmacıları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Yeni yarışmacıların açıklanmasının ardından izleyicileri yarışmacılar hakkında araştırma yapmaya başladı. Survivor 2020’nin en dikkat çeken yarışmacılarından biri de Mert Öcal oldu.

Mert Öcal adını İsimsizler adlı diziyle duyursa da birçok projede yer almıştır. Yakışıklı oyuncu İsimsizler dizisinin yanı sıra Adını Sen Koy dizisinde Tarık rolünü de canlandırmıştır. Yakışıklı oyuncu 2020 yılında Survivor ünlüler kadrosunda yer alacak.

Mert Öcal 1982 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 2004 yılında Best Model Of Turkey yarışmasını kazanan Mert Öcal daha sonra oyunculuğa başlamıştır. Mert Öcal yarışmada birinci olduktan sonra mankenliğe devam edip birçok önemli defilede yer alsa da daha sonra ki yıllarda kamera önü eğitimleri alarak sektöre girmiştir.

Mert Öcal ilk olarak Bizim Okul dizisinde yer almıştır. İlerleyen yıllarda Aşk Yeniden dizisinde Ertan karakterini de canlandırmıştır. Yakışıklı oyuncuyu son olarak ekranların sevilen dizisi Savaşçı’da Boran karakteriyle izlemiştik.

Yakışıklı oyuncu Mert Öcal 1,93’lük boyunda ve 81 kilo ağırlığındadır. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken isim sıkı bir sporseverdir.

Mert Öcal dizileri ve filmleri (Survivor 2020 ünlüler yarışmacısı)

Yakışıklı oyuncu Mert Öcal bugüne kadar 16 projede yer almıştır. Genç yaşına rağmen birçok başarılı projede yer alan Mert Öcal’ı 2020 yılında Survivor’da izleyeceğiz. Mert Öcal’ın bugüne kadar yer aldığı projeler şu şekildedir: