İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120151
ALTIN
308.107
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8982
EURO
6.5497

Messiah 2. Sezon yayınlanacak mı? Messiah yeni sezon tarihi

Netflix orijinal yapımı Messiah 2. sezon yayınlanacak mı sorusunun yanıtı belli oldu. İşte Messiah yeni sezon tarihi.

14 Şubat 2020 Cuma 12:41
Messiah 2. Sezon yayınlanacak mı? Messiah yeni sezon tarihi

Messiah, 2020 yılında Neflix’te yayın hayatına başlamasıyla birlikte inandırıcılığın ve etkileyiciliğin gücü hakkında araştırma yapan provokatif ve sürükleyici bir dizi olarak izleyicilerle buluştu. 10 bölümlük ilk sezonun tamamlanmasıyla birlikte izleyiciler yeni sezon hakkında araştırma yapmaya koyuldu.

Messiah dizisinin konusu ne?

CIA ajanı Eva Geller’in Ortadoğu’da ruhani bir hareketinin başlangıcına vesile olan ve siyasi kargaşa yaratarak İsa’nın ikinci gelişi olduğunu öne süren bir ismi araştıran Messiah, yeni yılın ilk günü ilk sezonuyla ekranlara geldi. Dünyanın hatta CIA’nin dahi dikkatini çeken konu ile ilgili CIA uzmanı Eva Geller’in sorumluluğunda bir araştırma ekibi harekete geçmiştir.

Adam, mucizeler yarattığını öne süren müritleri kazanmaktayken küresel medya karizmatik ismin cazibesine girmiştir. Geller, adamın gerçekten ilahi varlık mı yoksa bir sahtekar mı olduğunu anlamaya çalışmaktadır.

Messiah oyuncu kadrosu

Messiah dizisinde Eva Geller’e Michelle Monaghan, Mehdi Dehbi’ye Mesih, Aviram karakterine Tomer Sisley, Iguero rolüne John Ortiz, Anna Iguero karakterine Melinda Page Hamilton, Rebecca Iguero karakterine Stefenia LaVie Owen, Jibril karakterine Sayyid El Alami hayat veriyor.

Messiah 2. sezon yayın takvimi

Messiah ilk sezonunda eleştirmenlerden yeterince beğeni almasa da izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Dizinin popülaritesine karşın Netflix 2. sezon yenileme kararı açıklamasının 1 ay sonra geleceği tahmin ediliyor.

Son Güncelleme: 14.02.2020 12:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uykusuz'dan Van'dan gelen çığ faciası haberini kesen CNN Türk'e kapak
Uykusuz'dan Van'dan gelen çığ faciası haberini kesen CNN Türk'e kapak
ROK Güneş gazetesine başladı! Boşnaklar ayaklandı
ROK Güneş gazetesine başladı! Boşnaklar ayaklandı
Kanalların yayın akışları 14 Şubat Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Kanalların yayın akışları 14 Şubat Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Mucize Doktor Berhayat Hastanesi nerede? Dizi hangi hastanede çekiliyor?
Mucize Doktor Berhayat Hastanesi nerede? Dizi hangi hastanede çekiliyor?
Kanalların yayın akışları 13 Şubat Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Kanalların yayın akışları 13 Şubat Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Kuaförüm Sensin yeni yarışmacı Özlem Kurt kimdir? Özlem Kurt hakkında bilgiler
Kuaförüm Sensin yeni yarışmacı Özlem Kurt kimdir? Özlem Kurt hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Şartları sağlayan yaşlılar için her ay 672 lira 65 yaş aylığı aylığı
Toki Sosyal konut kura sonucu ve ödeme planı sorgulaması nasıl yapılır?
TOKİ 2020 Sosyal konut kura sonuçları ne zaman belli olacak? TOKİ 2020 çekiliş tarihi belli oldu mu?
Kaan Yıldırım ve Hadise aşk yaşıyor mu?
Rüyada acve hurması görmek ne demektir? Rüyada hurma görmenin tabiri ve anlamı
Merkez Bankası Şubat 2020 PPK toplantısı ne zaman yapılacak? Merkez Bankası faizleri indirecek mi?
O Ses Türkiye finale kalan isimler kimler oldu? O Ses Türkiye 2020 şampiyonu kim olacak? İşte yarı finalistler
Tutunamayanlar Keloğlan kimdir? Gerçek adı nedir? Atakan Özyurt hakkında bilgiler
Migros market indirimleri 13-26 Şubat 2020 migroskop indirimli ürünler broşürü
Gel Dese Aşk dizisi 1. fragman yayınlandı
Navigasyon uygulamaları kullanıcıları ücretli yollara mı yönlendiriyor? İddialar doğru mu?
2020 Spotify pemium paketlere göre üyelik fiyatları
Survivor Panorma programı ne zaman başlayacak?
Survivor 2020 Ceyhun kimdir? Ceyhun Uzun hakkında bilgiler
CZN Burak'ın annesi tutuklandı mı? Ünlü fenomenden çıkan tutuklama haberi sonrası sondakikka açıklaması
O Ses Türkiye finali ne zaman yapılacak? O Ses Türkiye’de şampiyon ne ödül kazanacak? Final ödülü ne?
Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Tarih değişti!
Rüyada patlıcan görmek nedir? Rüyada patlıcan görmenin anlamı ve tabiri
Osmangazi Köprüsü hisseleri için JPMorgan’a satış yetkisi!
Hadise’nin sevgilisi Kaan Yıldırım mı? Hadise’nin Instagram pozu ile deşifre oldu!
2017, 2018, 2019 Sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarında çıkmış sorular - Son üç yılda sorulan sözlü sınav soruları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.