Messiah 2. Sezon yayınlanacak mı? Messiah yeni sezon tarihi

Messiah, 2020 yılında Neflix’te yayın hayatına başlamasıyla birlikte inandırıcılığın ve etkileyiciliğin gücü hakkında araştırma yapan provokatif ve sürükleyici bir dizi olarak izleyicilerle buluştu. 10 bölümlük ilk sezonun tamamlanmasıyla birlikte izleyiciler yeni sezon hakkında araştırma yapmaya koyuldu.

Messiah dizisinin konusu ne?

CIA ajanı Eva Geller’in Ortadoğu’da ruhani bir hareketinin başlangıcına vesile olan ve siyasi kargaşa yaratarak İsa’nın ikinci gelişi olduğunu öne süren bir ismi araştıran Messiah, yeni yılın ilk günü ilk sezonuyla ekranlara geldi. Dünyanın hatta CIA’nin dahi dikkatini çeken konu ile ilgili CIA uzmanı Eva Geller’in sorumluluğunda bir araştırma ekibi harekete geçmiştir.

Messiah oyuncu kadrosu

Adam, mucizeler yarattığını öne süren müritleri kazanmaktayken küresel medya karizmatik ismin cazibesine girmiştir. Geller, adamın gerçekten ilahi varlık mı yoksa bir sahtekar mı olduğunu anlamaya çalışmaktadır.

Messiah dizisinde Eva Geller’e Michelle Monaghan, Mehdi Dehbi’ye Mesih, Aviram karakterine Tomer Sisley, Iguero rolüne John Ortiz, Anna Iguero karakterine Melinda Page Hamilton, Rebecca Iguero karakterine Stefenia LaVie Owen, Jibril karakterine Sayyid El Alami hayat veriyor.

Messiah 2. sezon yayın takvimi

Messiah ilk sezonunda eleştirmenlerden yeterince beğeni almasa da izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Dizinin popülaritesine karşın Netflix 2. sezon yenileme kararı açıklamasının 1 ay sonra geleceği tahmin ediliyor.