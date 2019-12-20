Metin Hara Ayşe Akın ile aşk mı yaşıyor? Bebek’te el ele görüldüler

Tüm dünyanın güzelliğiyle tanıdığı Adriana Lima ile beraberliğinden tanıdığımız Metin Hara’nın yazarlık ve yaşam koçluğu yaptığı biliniyor.

Son günlerde hakkında diploması olmadığı halde kendini doktor gibi gösterdiği iddiası ile açılan dava ile de adından söz ettirmeye devam eden Metin Hara, önceki günlerde Ayşe Akın ile görüldü. Bebek’te el ele yürüyen çift sonrasında ise bir restoranda oturdu.

Restoranda bulunan Bahar Candan tarafından çekişen fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Paylaştığı hikayede Metin Hara’yı da etiketleyen Bahar Candan bu hareketiyle de şaşırttı.

Metin Hara ile aşk yaşayan güzel oyuncu Ayşe Akın, en son Bir Aile Hikayesi isimli dizinde aldığı rol ile tanınıyor.