Mucize Doktor 2 Ocak neden yok? Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fox TV 2 Ocak Perşembe neden yayınlanmadı?

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor 2 Ocak tarihinde ki bölümü ertelendi haberi dizi hayranlarını üzdü.

Ali’nin dram dolu hayat hikayesinin anlatıldığı dizide bazen hüzün bazen de sevinç insanın içini kaplıyor. Bir taşrada dünyaya Down Sendromlu olarak gelen ve doğduğu anda babası tarafından reddedilen ve büyüyene kadar yetimhanede kalan Ali’nin Tıp Fakültesi kazanması ile dizi başlıyor. Tıp Fakültesinde ki üstün başarısı ile dikkatleri çeken Ali okulu birincilikle bitiriyor. Mezun olduktan kısa bir süre sonra özel bir hastanede işe başlayan Ali Asistan Cerrah olarak iş hayatına atılıyor.

Mucize Doktor 2 Ocak yeni bölüm neden yok?

Hayranların merakla beklediği soruların başında Mucize Doktor’un 17. Bölümü olan yeni bölümünün 2 Ocak tarihinde yayınlanıp yayınlanmayacağı oldu. Yapılan açıklama kapsamında dizinin 2 Ocak tarihinde olan yeni bölümü ertelendi. Ancak ertelenmesine rağmen 16 bölümden oluşan özel bir bölümün olacağı açıklandı.

Mucize Doktor özel bölüm

Mucize Doktor özel bölümü içerisinde 16 bölümden oluşan ve her bölümde ki önemli kesitlerin yer alacağı bir bölüm olacak. Dizi hayranlarının unuttuğu veya izlemediği bölümleri tekrar hatırlatmak için özel bölümü izlemesinde fayda vardır. Özel bölümlerin en önemli avantajı diziyi sonradan keşfeden ve ilk bölümleri izleyemeyen kişilerin ilk bölümlerde bilinmesi gereken bilgileri alarak daha bilinçli izlemesine olanak sağlamasıdır.