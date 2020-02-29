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Mucize Doktor Ali Vefa öldü mü, vuduldu mu? Taner Ölmez diziden ayrılacak mı, yeni bölümde var mı?

Mucize Doktor’un yeni bölüm fragmanı izleyicileri bir hayli heyecanlandırdı. Fragmanda Ali’nin kanlar içinde yere düşmesi Mucize Doktor Ali Vefa öldü mü, vuruldu mu, Taner Ölmez diziden ayrılacak mı, yeni bölümde var mı, sorularını gündeme getirdi.

29 Şubat 2020 Cumartesi 18:57
Mucize Doktor Ali Vefa öldü mü, vuduldu mu? Taner Ölmez diziden ayrılacak mı, yeni bölümde var mı?

FOX TV’nin en sevilen dizilerinden Mucize Doktor 24. Bölümüyle ekranlarda olacak. Ancak Mucize Doktor dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicileri hayrete düşürdü. Dizinin yeni bölümünde organ nakli için seri katil bir hasta tedavi için hastaneye gelecek. Hapishaneden hastalığı sebebiyle kurtulmak isteyen suçlunun planları işlemektedir.

Mucize Doktor Ali Vuruldu Mu?

Hastaneye gelen yeni hastanın adı Efkan’dır. Efkan bir mafya için uzun yıllar tetikçilik yapmıştır. Ferman ise Efkan’ın daha önceki düşmanıdır. Ancak Ferman herhangi bir şey yapmayacağına söz vermiştir. Nazlı tedavi ettiği bir hastanın karaciğere ihtiyacı olduğunu anlar. Efkan da karaciğerini vermeyi kabul eder.

Efkan’ın planı kendisini hastaneye getirtip buradan kaçmaktır. Bir anda polislerin elinden kurtulan Efkan Ali’yi rehin alır. Ali ne yapacağını bilemez ve tam o anda bir anda silah sesi duyulur.

Mucize Doktor Ali Öldü Mü?

Ali silahın patlamasıyla birlikte bir anda yere düşer. Ali vurulmuştur ve kanaması vardır. Ali’nin vurulması Taner Ölmez’in diziden ayrılabilme ihtimalini gündeme getirdi. Ancak Taner Ölmez’in başrol oyuncusu olduğu için diziden ayrılmayacağı düşünülüyor. Ali tedavi edilmesinin ardından eski işine dönecektir.

Son Güncelleme: 29.02.2020 18:57
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