Mucize Doktor asistan Damla kimdir? Gerçek adı ne? Merve Dizdar hakkında bilgiler

Fox TV ekranlarının en çok izlenen dizisi Mucize Doktor’a yeni bir isim dahil oldu. Eltilerin Savaşı filmi ile büyük bir ün kazanan Merve Dizdar diziye transfer oldu.
5 Mart Perşembe akşamı yayınlanacak olan 25.bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. Yeni bölümde Merve Dizdar diziye dahil oluyor ve Nazlı ile bir takım sürtüşmeler yaşıyor. Nazlı, Damla’ya ‘’Ali’nin incinmesine asla izin vermem.’’diyerek Damla’yı uyarıyor. Yaşanan bu sürtüşme diziye büyük heyecan katacak. Bu sırada Beliz ve Kıvılcım arasında da büyük savaş devam edecek.
Son Güncelleme: 05.03.2020 05:01