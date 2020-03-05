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Mucize Doktor asistan Damla kimdir? Gerçek adı ne? Merve Dizdar hakkında bilgiler

Fox TV ekranlarının sevilen ve sıkı takip edilen dizisi Mucize Doktor kadrosuna yeni bir isim daha kattı. Asistan doktor Damla karakteri olarak diziye katılan oyuncunun gerçek adı, kim olduğu seyirci tarafından merak ediliyor. Merve Dizdar hakkında merak edilen bilgiler ve dizide oynayacağı karakter hakkında merak edilenler haberimizde.

05 Mart 2020 Perşembe 05:01
Mucize Doktor asistan Damla kimdir? Gerçek adı ne? Merve Dizdar hakkında bilgiler

Fox TV ekranlarının en çok izlenen dizisi Mucize Doktor’a yeni bir isim dahil oldu. Eltilerin Savaşı filmi ile büyük bir ün kazanan Merve Dizdar diziye transfer oldu.

Mucize Doktor dizisinde Damla karakterine hayat verecek olan Merve Dizdar, Berhayat Hastanesine yeni bir asistan doktor olarak gelecek. Dişli ve hedefi yüksekte olan bir karakter olan Damla bir takım gerginliklere neden olacak. Nazlı ve Damla arasında yaşanacak olanlar dizinin yeni bir döneme başlayacağının habercisi oldu. İki asistan doktorun karşılıklı olarak yaşayacakları merak içerisinde bekleniyor.

5 Mart Perşembe akşamı yayınlanacak olan 25.bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. Yeni bölümde Merve Dizdar diziye dahil oluyor ve Nazlı ile bir takım sürtüşmeler yaşıyor. Nazlı, Damla’ya ‘’Ali’nin incinmesine asla izin vermem.’’diyerek Damla’yı uyarıyor. Yaşanan bu sürtüşme diziye büyük heyecan katacak. Bu sırada Beliz ve Kıvılcım arasında da büyük savaş devam edecek.

Son Güncelleme: 05.03.2020 05:01
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