Mucize doktor dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak? Mucize doktor yeni sezon tarihi belli oldu mu?

TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor’un 2.sezonunun gelip gelmeyeceği izleyiciler tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyordu. Mucize Doktor’un 2.sezonunun gelip gelmeyeceği belli oldu.

Mucize Doktor, yeni sezonunda güncellenmiş kadrosuyla izleyenleri ile buluşacak. Diziden ayrılan oyuncu olmayacak ve yeni kişiler dahil olacak. Dizinin ne zaman başlayacağı konusu henüz net olmamakla beraber dizinin reytinglerin yükseleceği aylarda başlaması bekleniyor. Korona virüsün etkisini yitirmesi ve tatilinde bitmesi tahminen ekim ayını bulacaktır. Eylülün ilk günlerinde başlaması daha zor bir ihtimal olarak görülüyor.

İkinci sezonda neler olacağı konusu da belli olmayan konular arasında yer alıyor. Mucize Doktor’un Good Doctor isimli bir Kore dizisinden uyarlama olması ve uyarlama dizinin orijinal senaryonun tamamının kullanılması nedeni ile ikinci sezonda senaryo bağımsızlaşarak Pınar Bulut ve Onur Koralp’in yazdığı bir senaryoya dönüşecek.

İzleyicilerin merak ettiği konulardan birisi olan Beliz ve Ferman’ın evlenme konusu ise tahminlere göre pek de mümkün gözükmüyor. 2.sezonda da ilk sezona benzeyen olaylar işlenmesi öngörülüyor.

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