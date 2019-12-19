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Mucize Doktor dizisi hangi gün yayınlanıyor? Mucize Doktor dizisi yayın günü, saati ve kanalı

Son dönemin en sevilen dizilerinden biri olan Mucize Doktor dizisi hangi gün yayınlanıyor? Mucize Doktor dizisi yayın günü, saati ve kanalı merak konusu oldu. Dizi hakkında merak edilenler derledik, detaylar haberimizde.

19 Aralık 2019 Perşembe 00:50
Mucize Doktor dizisi hangi gün yayınlanıyor? Mucize Doktor dizisi yayın günü, saati ve kanalı

Ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor yeni bölümüyle bu akşam seyirci karşısına çıkacak. Sevilen dizinin başrolleri arasında Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan gibi isimler yer alıyor. Yeni sezonun en merak edilen dizilerinden biri olan Mucize Doktor’ un yayın günü ve saati de merak konusu.

Mucize Doktor

Mucize Doktor ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

Sevilen dizi yeni bölümleri ile Perşembe günü sevenleriyle buluşacak.

Mucize Doktor hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

Dizi bu hafta yeni bölümü ile saat 20:00’de Fox TV ekranlarında olacak. Ali Vefa’nın maceraları kaldığ yerden devam ediyor.

Son Güncelleme: 19.12.2019 00:50
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