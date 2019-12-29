Mucize Doktor dizisi ne zaman başlayacak? Dizi neden ara verdi?

Mucize Doktor dizisinin konusu ne?

Yayınlandığı ilk günden itibaren yüksek reytingli diziler arasında olan Mucize Doktor, Ocak ayının ilk haftasında yayınlanmayacak. Başrollerinde Taner Ölmez, Reha Özcan, Özge Özder, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen ve Bihter Dinçel gibi isimlerin rol aldığı dizi sezona ara verecek. FOX TV ekranlarından izleyicisi ile buluşan Mucize Doktor, Ocak ayının ilk haftasında reklam anlaşmalarından dolayı ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü 9 Ocak Perşembe günü yayınlanacak.

Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi anlatılıyor. Ailesinden uzakta bir çocukluk geçiren Ali Vefa küçüklüğünden beri hep doktor olmak istemiştir. Hastane de çalışan Ali Vefa’nın karşılaştığı zorluklar ekranlara yansıyor.