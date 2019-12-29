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Mucize Doktor dizisi ne zaman başlayacak? Dizi neden ara verdi?

Son zamanların en çok izlenen dizilerin arasına giren Mucize Doktor yayın hayatına ara verecek. Dizinin ara vereceğini öğrenen izleyiciler, dizi neden ara verdi diye merak etmeye başladı. Mucize Doktor dizisi ne zaman başlayacak diye araştıranlar için işte yanıtı…

29 Aralık 2019 Pazar 13:23
Mucize Doktor dizisi ne zaman başlayacak? Dizi neden ara verdi?

Yayınlandığı ilk günden itibaren yüksek reytingli diziler arasında olan Mucize Doktor, Ocak ayının ilk haftasında yayınlanmayacak.  Başrollerinde Taner Ölmez, Reha Özcan, Özge Özder, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen ve Bihter Dinçel gibi isimlerin rol aldığı dizi sezona ara verecek. FOX TV ekranlarından izleyicisi ile buluşan Mucize Doktor, Ocak ayının ilk haftasında reklam anlaşmalarından dolayı ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü 9 Ocak Perşembe günü yayınlanacak.

Mucize Doktor dizisinin konusu ne?

Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi anlatılıyor.  Ailesinden uzakta bir çocukluk geçiren Ali Vefa küçüklüğünden beri hep doktor olmak istemiştir. Hastane de çalışan Ali Vefa’nın karşılaştığı zorluklar ekranlara yansıyor.

Son Güncelleme: 29.12.2019 13:23
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