Mucize Doktor Ela neden yok? Diziden neden ayrıldı? Ela diziye geri dönecek mi?

Yayınlandığı her hafta reyting sıralamasında üst bölümlerde yer alan Fox TV’nin sevilen dizisi Mucize Doktor’da yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak 14. Bölümde diziye katılım gösteren Ela karakteri izleyicilerin heyecanlanmasına neden oldu. Uzun seneler boyunca yayınlanan ve halen zaman zaman tekrar bölümlerine rastlayabileceğimiz Doktorlar dizisinin en önemli karakterlerinden biri olarak karşımıza çıkan Ela karakteri, Mucize Doktor dizisine katılım gösterdi. Doktorlar dizisinde olduğu gibi Mucize Doktor dizisinde de Ela karakteri olarak görülen oyuncu izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Mucize Doktor Dizisi Ela Kimdir?

Yasemin Özilhan Neden Ayrıldı?

Mucize Doktor dizisinin 14. Bölümünde diziye katılım gösteren Ela karakterinin gerçek ismi Yasemin Ergene Özilhan’dır. 1985 senesinde doğan deneyimli oyuncu bir süre modellik yapması ardından oyunculuk kariyerine başlamıştır. Doktorlar dizisinde Ela karakterini canlandıran güzel oyuncu burada yıldızını parlatmıştır. Yasemin Özilhan daha sonrasından da birkaç yapım içerisinde yer almıştır.

İzleyiciler tarafından en çok merak edilen konulardan biri ise Ela karakterinin Mucize Doktor dizisinde kalıcı olup olmayacağı. Elde edilen bilgilere göre Yasemin Özilhan Mucize Doktor dizisinde Ela karakteri ile kalıcı olmayacak. Yalnızca 14. Bölümde izleyicilerin karşısına geçecek ve konuk oyuncu olacak. Sonraki bölümlerde de oyuncunun geri dönmesi ve yeniden kameralar karşısına geçmesi beklenmiyor.