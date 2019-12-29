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Mucize Doktor Nazlı, Ali Vefa aşkı başlıyor mu?

Mucize Doktor, Fox Tv’de 26 Aralık Perşembe günü yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Fox’un yüksek reytingli dizisi Mucize Doktor da Ali Vefa ve Nazlı’nın son sahnesi izleyiciye Mucize Doktor Nazlı, Ali Vefa aşkı başlıyor mu sorusunu sordurdu.

29 Aralık 2019 Pazar 13:31
Mucize Doktor Nazlı, Ali Vefa aşkı başlıyor mu?

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. 16. Bölümüyle ekranlara gelen The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor dizisinin Ali Vefa ve Nazlı’nın sahneleri dikkatleri üzerine çekti.

Fox ekranlarında Perşembe akşamları izleyicisi ile buluşan Mucize Doktor dizisinde heyecan büyüyor. Otizmli başarılı bir doktoru konu edinen dizi de Doktor Ali Vefa ve Doktor Nazlı’nın sahneleri dikkat çekmeye devam ediyor. Dizinin son bölümünde Nazlı’nın kanser hastalığına yakalanan arkadaşı ondan son kez bir istekte bulunur. Arkadaşının isteği ölümünden sonra eşi ile evlenmesidir. Nazlı bu duruma çok şaşırır fakat arkadaşı kırmamak için eşiyle yemeğe çıkar. Nazlı’nın yemeğe çıkması Ali Vefa’yı rahatsız eder. Ali Vefa aşk acısı çekmeye başlamıştır. Daha sonra Nazlı yemekten gelir ve Doktor Ali’nin karşısına çıkar. Yemeğe gidip geri geldiğini çünkü kendine bir sorduğunu söyleyen Nazlı, ‘’Ali ben…’’ der. Nazlı’nın böyle cümle kurması izleyicinin aklına, Mucize Doktor'da Nazlı Ali'ye aşk itirafı mı yapacak sorusunu getirdi.

Mucize Doktor 17.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor dizisinin son sahnesinde yaşanan gelişmeler izleyicileri ekrana kilitledi. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanını bekleyen izleyiciler, dizinin 17.bölümü fragmanının ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı. Dizi, yılbaşı nedeniyle ekranlarda bir süre olmayacak. Mucize Doktor’un yeni bölümü 2 Ocak Perşembe akşamı yayınlanmayacak.

Mucize Doktor son bölümde neler oldu?

Balo gecesi Ali’yle dans ettikten sonra Nazlı, duygularıyla yüzleşmeye başlar. Açelya’nın sürekli ona sen Ali’ye aşıksın demesi onu düşündürür. Nazlı’nın tavırları, Ali’nin dikkatini çeker. Nazlı’ya beklenmedik bir şekilde başkası ile yemeğe çıkar. Bu durum Ali’yi üzer. Diğer tarafta ise Beliz, Ferman’dan bir an önce ayrılma ve hayatının o kısmını geride bırakma peşindedir. Fakat ayrılık kolay olmayacaktır. Hastanedeki diğer çiftler de birbirleri ve hisleriyle yüzleşmektedir. Nazlı bir seçim yapmak zorundadır. Başına ne geldiğini anlayamayan Ali, korkunç bir ihtimalle karşı karşıyadır.

Son Güncelleme: 29.12.2019 13:31
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