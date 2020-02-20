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Mucize Doktor Nil kimdir? Gerçek adı nedir? Serra Pirinç hakkında bilgiler

Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Nil adındaki konuk oyuncu diziye dahil olacak. Mucize Doktor Nil kimdir, Mucize Doktor izleyicileri Nil karakterinin gerçek adının araştırmaya başladı.

20 Şubat 2020 Perşembe 04:47
Mucize Doktor Nil kimdir? Gerçek adı nedir? Serra Pirinç hakkında bilgiler

FOX TV’nin reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor’a konuk oyuncu geliyor. Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Mucize Doktor’un yeni bölümüne konuk oyuncu olarak gelecek olan hastalar damga vuracak. Nil karakteri diziye hasta olarak gelecek. Nil’i tedavi etmek için ise Ali ve Nazlı karşı karşıya gelecek.

Mucize Doktor Nil Kimdir?

Mucize Doktor dizisine konuk oyuncu olarak gelecek olan Nil karakterini Serra Pirinç canlandıracak. İzleyiciler Serra Pirinç’in kim olduğunu araştırmaya başladı.

Serra Pirinç Kimdir?

Serra Pirinç 1997 yılında dünyaya gelmiştir ve şu anda 23 yaşındadır. Güzel oyuncu dizi kariyerine henüz başlamıştır. Serra Pirinç daha önce yine Fox TV ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde Müjde karakteriyle rol almıştı. Güzel oyuncu bu dizinin ardından Vuslat dizisinde rol aldı.

Serra Pirinç’in rol aldığı diziler şunlardır:

- Bizim Hikaye (Müjde)

- Vuslat (Ceylan)

- Mucize Doktor (Nil)

Son Güncelleme: 20.02.2020 04:47
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