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Mucize Doktor yeni bölümler ne zaman yayınlanır?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisi milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Koronavirüs salgını sebebiyle dizilerin setlerine ara verdiği bu dönem içinde izleyiciler yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladılar. Peki Mucize Doktor yeni bölümler ne zaman yayınlanır? İşte Mucize Doktor dizisiyle ilgili tüm ayrıntılar…

03 Mayıs 2020 Pazar 21:54
Mucize Doktor yeni bölümler ne zaman yayınlanır?

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen dizilerden biri olan Mucize Doktor dizisinin sevenleri dizi ile ilgili sorularını intenet üzerinden araştırmaya başladılar. Hatırlanabileceği gibi Mucize Doktor dizisi, tıpkı diğer pek çok dizi gibi koronavirüs salgını sebebiyle setlerine ara vermişti.

Oyuncu kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Güneş, Hazal Türesan, Özge Özder, Murat Aygen ve Reha Özcan gibi önemli isimlerin yer aldığı Mucize Doktor dizisi 28. Bölümünün yayınlanması ile ekranlara geçici süreliğine ara verdi.

Son olarak dizinin başrol oyuncusu Taner Ölmez diziyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Kişisel instagram adresinden “Elbet Buluşacağız” açıklamasıyla yaptığı paylaşımında dizi setini özlediğini belirtti. Başarılı oyuncunun dizide gösterdiği performans izleyen herkes tarafından takdir ediliyor.

Mucize Doktor dizisinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı ile ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor. Dizinin virüsün etkilerini kaybetmesi sonrasında yeniden yayınlanmaya devam edeceği düşünülüyor.

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Son Güncelleme: 03.05.2020 21:54
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